Nathan MacKinnon är helt ostoppbar just nu.

När Colorado vände 2-4 till 6-4 mot Ottawa Senators i natt så sköt superstjärnan fyra mål – som förste “Avs”-spelare någonsin.

– Jag tycker att jag har spelat bättre i andra matcher men i kväll trillade målen in bara, säger han efteråt.

Colorado Avalanche hade två målskyttar i matchen medan Ottawa Senators hade fyra målskyttar – men ändå vann “Avs”.

Superduon Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen hade nämligen stor show och sköt alla sex målen när Colorado vann med 6-4 mot krislaget Ottawa.

MacKinnon blev då historisk i vinsten genom att skjuta hela fyra mål och han är först någonsin i Colorado Avalanche att göra fyra mål i en och samma match. Han spelade även fram till ett av Rantanens mål för totalt fem poäng i matchen.

– Jag tycker att jag har spelat bättre i andra matcher men i kväll trillade målen in bara. Jag missade ett skott, ett skott styrdes via ett ben och så gjorde jag mål i tom kasse också. Ibland känns det lättare och ibland känns det svårare men i kväll var det lätt, säger MacKinnon efteråt.

Nathan MacKinnon har nu gjort poäng i 17 raka matcher och tangerar därmed William Nylanders notering för den längsta poängsviten den här säsongen. På de 17 matcherna har MacKinnon gjort hela tolv mål och 33 poäng. Superstjärnan har också gjort mål eller assist i alla Colorados 17 hemmamatcher den här säsongen. Han har skjutit 15 mål och 37 poäng hemma under säsongen.

Totalt har MacKinnon gjort 53 poäng på 33 matcher och han ligger därmed tvåa i NHL:s poängliga, fyra poäng bakom Nikita Kutjerov som har 57 poäng på 33 matcher.

