En otäck smäll i genrepet skapar oro kring Jakob Norén.

Nu ger Magnus Hävelid en uppdatering kring backen.

– Den typen av tackling kan medföra efterföljelse, säger förbundskaptenen till ÖA.

En oförberedd Jakob Norén tog emot en tuff smäll i det griniga JVM-genrepet mot USA. Efter en stund lämnade han isen med blodet rinnandes i ansiktet och skapade oro inför premiären av hemmaturneringen.

För Örnsköldsviks Allehanda ger nu förbundskaptenen, Magnus Hävelid sin syn på smällen från amerikanen, Frank Nazar och kommer med en uppdatering kring Juniorkronornas back.

– Han mår förhållandevis bra och följer protokollet här de inledande 48 timmarna. Det har inte gått så många timmar heller, men den typen av tackling kan medföra efterföljelse och därför är vi försiktiga med Jakob just nu. Skulle det varit träning idag skulle han inte ha tränat, säger Hävelid till tidningen och fortsätter om Jakob Noréns medverkande i JVM:

– Just nu lyssnar jag bara på vår läkare och innan vi får klara besked avvaktar jag det svaret. Jag har sett tacklingen i efterhand och har stor respekt för den. Vi följer protokollet just nu.

“Den tar otroligt dåligt”

Trots det otäcka utfallet menar förbundskaptenen att tacklingen inte var ful.

– När jag ser den i situationen och på jumbotronen… Jakob ser ju att den här killen kommer, men tappar kontrollen på pucken och tittar ner och just då kommer smällen. Jag upplever inte att tacklingen i sig är ful, men den tar otroligt dåligt. Med tanke på det gläder det mig att han mår förhållandevis bra.

Genrepet slutade med en 3–5-förlust för Sverige. Målskyttarna var Noah Östlund, Filip Bystedt och Felix Unger Sörum.

