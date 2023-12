Sverige föll ihop – förlorade mot storfavoriterna

ANNONS

Det var den sista träningsmatchen inför JVM – och på andra sidan stod storfavoriterna USA. Då blev det också förlust för Juniorkronorna som förlorade med 5-3.

Sverige går mot ett efterlängtat JVM på hemmaplan. Med bara fem dagar kvar har man nu också spelat sin sista match inför turneringen.

Och det blev en drömstart på matchen för Sverige.

Mot de stora, stora förhandsfavoriterna USA, som har ett stjärnspäckat lag, gick Juniorkronorna ut och visade ingen respekt. Efter en trevande inledning kom också det första målet för matchen när Noah Östlund serverade Jonathan Lekkerimäki till 1-0. Det skulle också komma 2-0 innan den första perioden var över. Filip Bystedt snappade upp en sargretur och hittade målet från en snål vinkel.

– Det är ett steg i rätt riktning. Jag tycker vi spelar mycket snabbare och noggrannare än vad vi gjorde i förrgår. Vi håller i pucken mer och vågar vara starka offensivt, sade Noah Östlund till SVT efter den första perioden.

2-0 stod sig in i den andra efter att Melker Thelin i den svenska kassen imponerat och räddat ett par vassa lägen för USA. Sveriges spel föll däremot lite i den andra perioden.

Tappade ledningen

Det var ett USA som tog över och skapade de hetaste chanserna. Något som ledde till att målen också började komma för amerikanarna.

2-1 kom via Jimmy Snuggerud innan Cutter Gauthier kvitterade matchen. Ställningen 2-2 var också det vi hade inför den sista perioden.

– Jag tycker att vi föll in i deras omställningsspel och duttade lite runt blå. De får vända på oss och vi faller in i deras matchbild, sade assisterande förbundskaptenen Pierre Johnsson inför den tredje perioden.

Föll ihop i tredje perioden

I början av tredje perioden kom också 3-2 till USA genom Will Smith, som visade upp sin enorma offensiva spets när han hittade luckan bakom Hugo Hävelid, som kom in istället för Melker Thelin inför den tredje perioden.

Samme Will Smith åkte sedan till sig ett friläge och fick med sig ett straffslag kort efter målet. Den gången vann dock Hugo Hävelid kampen mot supertalangen.

Men kort därefter kom ändå 4-2 för USA när Cutter Gauthier gjorde sitt andra mål för kvällen. Forwarden utnyttjade ett slarvigt svenskt försvar och stänkte in USA:s fjärde mål för kvällen.

Härifrån började det sedan rinna på och 5-2 kom strax därefter via Will Smith som sköt in ett mål i powerplay.

Sverige fick sedan stopp på blödningen och kunde också sätta 5-3 via Felix Unger Sörum. Strax därefter plockade Juniorkronorna Hugo Hävelid och gick för ännu en reducering. Något läge kom dock aldrig utan USA gick ifrån med en 5-3-seger.

USA möter Kanada den 23 december i en sista match innan JVM samtidigt som Sverige har spelat klart och nu väntar alltså premiären mot Lettland den 26 december.

