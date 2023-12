Sverige spelade sin sista match inför JVM. Då blev det en grinig historia mot USA efter att Jakob Norén blev knockad av en tuff tackling från Frank Nazar.

– Han får inte upp någon armbåge eller så där men första kontakten är med huvudet, säger experten Jonas Andersson i SVT:s sändning.

Sverige var i 2-1-ledning mot USA när amerikanarna började spela mer fysiskt. I träningsmatchen inför JVM-turneringen smällde Frank Nazar på ordentligt. Forwarden kom rakt framifrån och sänkte en ovetandes Jakob Norén.

Den svenske backen for till isen och blev liggande efter kollisionen.

Domarna valde att inte ta någon utvisning under matchens gång, något som väckte irritation i det svenska lägret. Den till Mora utlånade backen lämnade sedan planen blödandes från ansiktet.

– Han tappar kontrollen på pucken lite och tvingas kolla ner. Det gör att han inte ser Nazar. Det är inget roligt oavsett. Han får inte upp någon armbåge eller så men första kontakten är med huvudet. Det är ingen klockren tackling, säger Jonas Andersson i SVT.

Absolutely massive hit Jakob Noren by Frank Nazar.



Noren was able to get up on his own power but he's off to the change room. #WorldJuniors pic.twitter.com/wYszlEaBzQ