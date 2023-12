ANNONS

Efter ett drygt år flyttade Sofie Lundin hem till Sverige igen.

Med blandade känslor berättar hon nu om äventyret - och det lite överraskande valet.

– Det bästa för mig var att åka hem och spela för Frölunda, säger 23-åringen.

Sofie Lundin är tillbaka i svensk hockey efter drygt ett år på Ohio State University. Ny klubbadress blev hårt satsande Frölunda och inte det Djurgården hon lämnade 2022. Under sina sex första matcher i Frölunda har hon svarat för tre mål och totalt fem poäng. Men det är med blandade känslor hon ser tillbaka på tiden i Ohio.



– Jag har lärt mig mycket under åren jag var där borta. Jag växte som person och har tagit med mig mycket hockeymässigt som jag vill fortsätta utveckla här i Sverige, berättar Sofie Lundin då hockeysverige.se träffar henne för en intervju under Damkronornas femnationersturnering i ett småblåsigt Falun.

– Det jag utvecklade mest hockeymässigt skulle jag säga är det här med att det är ett rakare spel där borta, vilket gjort att jag blivit lite aggressivare och mer obekväm. Att jag tar mig in på mål, in i den heta ytan, åker hela vägen fram i ”forecheck”, sätter press och vinner tillbaka puckar, vilket spelarna är väldigt bra på där borta.

– Som person, jag åkte över till ett annat land och dit det inte var någon annan svensk eller europé spelare på skolan. Det var en utmaning i sig att komma över dit som ensam svensk och ta mig in i laget, vilket gick väldigt bra. Det var ändå lite utanför min ”comfort zon”.



Hur var första dagarna i Ohio?

– Jag åkte dit direkt efter VM och det var lite tufft i början. Skolan hade redan startat då jag kom över så jag kom in mitt i det. Pappa var med och hjälpte till att få in alla grejer i lägenheten. Jag hade ingen säng eller knappt någonting alls i början.

– Alla i laget var väldigt snälla, välkomnade och tog hand om mig, så det blev väldigt enkelt för mig att komma in i laget.

Sofie Lundin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

En av tränarna Sofie Lundin hade i Ohio var Peter Elander.



– Det fungerade väldigt bra och det har varit i alla fall haft en svensk där, skrattar Sofie Lundin och fortsätter:

– Det var skönt att ha Peter där, vilket gjorde att jag kände mig lite mer hemma, eller vad man ska säga. Han har helt klart varit en stöttepelare.

Överraskande flytten: “Fick inte förtroende jag hoppats på”

Redan efter Ohio States första nio matcher den här säsongen valde Sofie Lundin lite överraskande att lämna laget och skolan.



– Jag kände att det var bäst för min utveckling just nu. Det var några saker där borta som inte riktigt fungerade för mig och jag fick inte det förtroende jag hade hoppats på. Samtidigt hade vi ett väldigt bra lag. Det bästa för mig var att åka hem och spela för Frölunda.

Erika Holst. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Ja, mycket handlade det om speltid. Det var lite annat som också kom emellan och gjorde det väldigt tufft för mig.– Ja, det gick bra för mig, men i och med att jag bara fick tre år kunde jag inte plugga det jag ville. Det var också lite därför jag valde att åka hem.– Jag var där för skola och hockey. Mot slutet kändes det som att jag inte fick plugga det jag ville och inte heller spela.Nu ska jag i stället söka in till ekonomlinjen på Göteborgs Universitet.– Där var jag spelaren som skulle göra det enkla jobbet. Jag skulle säga att nästan hela lagets spel där borta var så, att vi spelade väldigt rakt och enkelt.– När jag kom dit var jag kanske mer en spelande spelare så deras spel passade inte mig riktigt. Samtidigt utvecklade jag mitt spel utan puck och blev mer rakare, vilket jag behövde bli. På det sättet var det bra eftersom jag fick utveckla bitarna jag behövde.– Jag var en annan spelare när jag kom dit, vilket också kanske gjorde det lite svårt för mig att slå mig in. Jag var lite för bekväm i vissa lägen, mer spelskicklig och inte den som bara körde skridskor, vilket också är väldigt viktigt och något jag fått lära mig.Ny klubbadress för Sofie Lundin blev alltså Frölunda.– Jag hade lite kontakt med Kim (Martin Hasson ) redan efter förra säsongen. Hon frågade hur jag trivdes och jag förklarade läget och vad jag kände.– Vi hade en bra dialog samtidigt som Frölunda är ett nytt lag, men ändå har kommit så pass långt på kort tid. Det känns som Frölunda har något bra på gång och att det kan bli bra framåt också.– Det var väldigt enkelt att komma in i den. Jag kände några i laget sedan tidigare, men kände även till en del av andra tjejerna också. Alla var jättesnälla, tog hand om och välkomnade mig på ett väldigt bra sätt.Ja, men det är också lättare för mig att ta sig in i ett svenskt lag för det är en liten annan kultur i USA.

Hur mycket påverkades ditt val av Erika Holst är tränare i Frölunda?

– Erika är en jättebra coach och jag hört väldigt mycket bra om henne. Det känns skönt att komma till Frölunda då det är hon som är coach.



Du är uppväxt i Skåne men också bott i Stockholm och Ohio, hur är det då att bo i Göteborg?

– Jag har alltid varit långt hemifrån, men nu har jag ganska nära hem. Det är skönt att ha nära till familjen. Om jag känner att jag vill åka hem någon helg när vi har ledigt är det inte så långt, vilket också är skönt.

– Det är också skönt att bo i en stor stad, så jag trivs - än så länge i alla fall.



Hur har det fungerat för dig rent hockeymässigt inledningsvis?

– Allt har gått väldigt snabbt. Jag kom hem till Sverige och åkte nästan direkt till Göteborg. Det har varit mycket med att flytta och omställningen med att åka hem från college, vilket var ett tufft beslut i sig att ta och har tagit mentalt.

– Jag känner att det ska bli skönt med lite juluppehåll nu så jag får landa lite, säger Sofie Lundin med ett leende.

Siktar mot spel i landslagströjan: “Ett mål”

Även om det varit en stökig höst så ser hon inga problem med att spela i landslaget och senare i vår även VM.



– Att få vara med i VM är såklart ett mål. Det siktar jag på och är alltid en ära att få bära Sveriges Tre Kronor på bröstet.



Vad krävs det av dig om du ska komma med till VM?

– Jag måste jobba hårt och fortsätta på det jag fått med mig därifrån. Fortsätta fokusera på spelet utan puck, men även utveckla spelet med puck.



När du åkte över till Ohio var Göteborg HC starka klubben i stan, hur tänker du då kring Frölundas satsning?

– Det känns väldigt proffsigt nu då jag varit där ett tag. Tjejer är verkligen välkomna att spela hockey där.

– Frölunda ser damerna. Det är en seriös satsning och det känns som vi kan gå väldigt långt, avslutar Sofie Lundin.

Sofie Lundin. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

