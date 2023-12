ANNONS

Columbus Blue Jackets har återigen haft en tung säsong i NHL.

Då uppger Sportsnets insider Elliotte Friedman att målvakten Elvis Merzlikins skulle kunna trejdas bort från klubben.

– Både Blue Jackets och Merzlikins skulle kunna känna att det nu är dags att testa något annat, säger Friedman i podcasten “32 Thoughts”.

Inför säsongen satsade Columbus Blue Jackets på att stärka laget så att de skulle lyfta i tabellen men så har det inte blivit.

Columbus kom näst sist i NHL förra säsongen och den här säsongen har laget bara tagit 25 poäng på 32 matcher och ligger femte sist i ligan trots att klubben gick in med ambitioner om att kunna slåss om en slutspelsplats.

Elvis Merzlikins kan trejdas av Columbus

Då uppges laget kunna renovera i truppen där bland annat en spelare som Adam Boqvist tidigare har ryktats hänga löst. Nu kommer också uppgifter från Sportsnets insider Elliotte Friedman som säger att målvakten Elvis Merzlikins också skulle kunna bli trejdad efter fem säsonger i klubben.

– Jag undrar om Blue Jackets skulle skicka iväg Merzlikins om rätt möjlighet dyker upp. Jag fick höra från flera personer i söndags att det kan finnas en möjlighet att det blir verklighet. Både Blue Jackets och Merzlikins skulle kunna känna att det nu är dags att testa något annat men det är inte en lätt lön att svälja för lag mitt under säsongen. Det kan vara så att en hel del saker behöver hända innan det kan bli verklighet, säger Friedman i podcasten i “32 Thoughts”.

Elvis Merzlikins har vaktat kassen i 20 matcher den här säsongen men Columbus har använt flera målvakter under säsongen då fyra burväktare har fått speltid under säsongens gång. Lettländaren har har totalt vaktat kassen i 170 NHL-matcher för Columbus under sina år i Nordamerika.

