Het, hetare, Nathan MacKinnon.

Superstjärnan stod för 2+2 i nattens 6-2-seger mot San Jose Sharks och MacKinnon förlänger därmed sin poängsvit till 15 matcher.

– Det känns som att spelet går långsamt för mig och det är alltid en bra känsla, säger han efteråt.

Colorado Avalanche hade inga problem med att avfärda San Jose Sharks i natt och kunde ta en relativt enkel 6-2-seger.

Det kan de tacka Nathan MacKinnon för.

Superstjärnan är i storform just nu och i nattens match klev han fram och sköt två mål samt passade fram till ytterligare två för totalt fyra poäng i matchen.

– Jag känner mig väldigt bra just nu. Det känns som att spelet går långsamt för mig och det är alltid en bra känsla. Jag lägger naturligtvis ner mycket arbete utanför rinken som ingen ser och det är skönt att se att det bär frukt, säger MacKinnon efter vinsten.

Nathan MacKinnon förlänger därmed sin poängsvit då han nu har gjort antingen mål eller assist i 15 raka matcher vilket är tangerat personligt rekord för stjärnan. På de 15 matcherna har han gjort åtta mål och 19 assist för 27 poäng.

Centern har även gjort poäng i alla Colorados hemmamatcher den här säsongen. På 16 matcher hemma i Ball Arena har MacKinnon gjort elva mål och 32 poäng.

– Han är alltid en exceptionell kämpe utanför isen. Han ger sig själv de bästa förutsättningarna inför varje match med hur han förbereder sig. Han sätter exemplet för alla andra. Han har identifierat vad han behöver göra för att förbättras eller bara hålla sig på topp. När han gör det så får han även med sig de andra killarna i laget. Det är därför han är så bra som han är, säger Avs-coachen Jared Bednar.

Nathan MacKinnon assisted on two of the @Avalanche's three first-period goals and extended his season-opening home point streak to 16 games.



Catch the second period on @Sportsnet. #NHLStats: https://t.co/Q9BfQCqwGo pic.twitter.com/Ed5lBzDkJ5