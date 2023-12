ANNONS

Roberto Luongo gjorde ett stort avtryck under sina år i Vancouver Canucks. I natt valdes Hall of Fame-målvakten in i klubbens “Ring of Honour”.

– Tack för att jag fick uppleva otroliga ögonblick här, sade Luongo i sitt tal inför nattens möte mellan Canucks och Florida Panthers.

Mellan 2006 och 2014 spelade Roberto Luongo 448 grundseriematcher för Vancouver Canucks och tog laget hela vägen till en Stanley Cup-final 2011, där laget i slutändan förlorade mot Boston Bruins.

Sedan förra året är Luongo invald i Hockey Hall of Fame – och nu är han också förevigad i Vancouver Canucks historia. Inför nattens möte mellan Vancouver och Florida hyllades legendaren genom att väljas in i Canucks “Ring of Honour”.

– Det var åtta fantastiska år. Det var inte alltid regnbågar och fjärilar, det var några tuffa perioder, men jag tror att det är vad som format mig till den jag är i dag. Tack för att ni pushade mig att bli en bättre människa och målvakt, sade Luongo i sitt tacktal på isen inför matchen.

Höll nollan: “Lite poetiskt, va?”

Sedan tidigare återfinns Orland Kurtenbach, Kirk McLean, Thomas Gradin, Harold Snepsts, Pat Quinn, Mattias Öhlund och Alex Burrows i Canucks “Ring of Honur”.

– Tack för att jag fick uppleva otroliga ögonblick här. Det skulle inte vara möjligt utan er fans och ert stöd.

Canucks hyllade sedan Luongo genom att gå ut och nolla Florida i en 4–0-seger. Elias Pettersson stod för en assist för Canucks, medan målvakten Thatcher Demko räddade samtliga 36 skott under Luongos hyllningskväll.

– Det är lite poetiskt, visst? Det låg något i luften. Det var bara en häftig kväll. Han (Luongo) är en sån förstaklassig kille, säger Demko.

Vancouver Canucks – Florida Panthers 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)

Vancouver: Dakota Joshua 2 (6), Andrej Kuzmenko (6), Brock Boeser (22).

Florida: -