William Lagesson fällde Patrik Laine bakifrån, varpå Columbus finske stjärna föll till isen och sedermera dundrade in i sargen. Därefter lämnade Laine lämnade matchen i smärtor.

Columbus Blue Jackets stod för säsongens största kollaps i nattens möte med Toronto Maple Leafs, då laget tappade en 0–5-ledning till 5–5 i den tredje perioden innan Kent Johnson räddade Blue Jackets med sitt övertidsavgörande.

En som inte var med under raset i den tredje perioden var Blue Jackets stjärnforward Patrik Laine. Finländaren, som tidigare i matchen gjort ett av hemmalagets mål, tvingades nämligen utgå efter en incident med Leafs svenske back William Lagesson.

Det var i en åkduell i den andra perioden som Laine fälldes av den svenske backen med en misstänkt slewfoot, varpå finländaren föll till isen och sedermera dundrade in i sargen. I samband med smällen tog sig Laine för sin vänstra axel, samtidigt som han lämnade matchen för att undersökas närmare.

Laine återvände inte till spel i matchen och efter övertidssegern hade huvudtränaren Pascal Vincent ingen uppdatering gällande stjärnans skadestatus.

Finländaren har haft en motig säsong i Columbus och står endast noterad för nio poäng på 18 matcher. Forwardens namn har tidigare under säsongen figurerat i trejdrykten och petades till och med ur laget i en match mot Philadelphia för drygt fyra veckor sedan.

Patrik Laine went to the locker room holding his shoulder after this awkward collision with Lagesson#CBJ pic.twitter.com/HRQ5jt5hUS