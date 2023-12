ANNONS

Zach Parise har inte kommit till spel den här säsongen. Nu har veteranen varvat igång träningen – och lockat till sig NHL-intresse, enligt The Athletic.

Zach Parise lämnade New York Islanders i somras efter att ha skjutit 21 mål och producerat totalt 34 poäng på 82 grundseriematcher för Long Island-klubben. Sedan dess har 39-åringens framtid varit oviss, men nu ser veteranen ut att gå mot en fortsättning i NHL.

Enligt The Ahtletic har Parise varvat upp sin träning hemma i Minnesota – och lockat till sig intresse från NHL-klubbar. Enligt sajten är hans tidigare klubb New York Islanders en av klubbarna som gärna skulle se veteranen i laget, samtidigt som flera lag håller koll på 39-åringens status.

Stanley Cup-utmanare bland intressenterna

Bland klubbarna som visat ett intresse för Parise återfinns flera lag som, enligt The Athetlic, har goda möjligheter att gå långt i årets Stanley Cup-slutspel. 39-åringen har spelat 1 224 matcher i NHL, men har aldrig lyckats gå hela vägen och vinna Stanley Cup. Närmast var han under säsongen 2011/12, då han som lagkapten förde New Jersey hela vägen till final. Finalserien mot Los Angeles gick till sex matcher innan Kings kunde säkra titeln.

Zach Parise behöver ha skrivit på ett kontrakt innan den 8 mars för att kunna vara tillgänglig för spel i årets Stanley Cup-slutspel.

