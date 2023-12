ANNONS

Abbot-eran i Rögle är över.

För hockeysverige.se vittnar Rögle-forwarden Linus Sjödin om en omtumlande start på veckan i Ängelholm.

– Vi hade ingen aning om att detta skulle ske. Vi var lika förvånade som alla andra i hockey-Sverige.

I går kom beskedet att bröderna Cam och Chris Abbott får lämna sina uppdrag i Rögle. Bröderna har jobbat i klubben 2017, men det var även deras första klubb som spelade i Sverige säsongen 2008/09.

Linus Sjödin är uppväxt i Ängelholm och spelat för Rögle under sin karriär. Han har under brödernas tid i klubben sett hur den förändrat Rögle BK som förening.

– De har betytt väldigt mycket för staden, hela klubben och har varit ansiktet utåt, berättar Linus Sjödin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan ska vi inte ta ifrån att hela klubben, alla som är i Rögle, har hjälpt till att Rögle framåt. Det ska vi inte glömma bort. Jag menar då även ekonomiavdelningen, dom som sköter biljetterna och allt sådant.

– Klart att bröderna Abbott, som sagt var, har betytt otroligt mycket eftersom dom kom in här och började ställa lite krav.

Var det framför allt mindsetet som förändrades i klubben efter att Cam och Chris Abbot kommit in?

– Ja, exakt. När jag var yngre växte jag upp med att Rögle var en jo-jo klubb. Vi åkte ur SHL några säsonger. Sedan kom vi upp och var kvar under några år och så vidare. Nu har vi etablerat oss och blivit ett ledande lag i SHL.

En era är över i Ängelholm. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Linus Sjödin: “Jag blev förvånad”

Det var bröderna Abbott som lyfte upp Linus Sjödin i klubbens A-lag säsongen 2020/21.

– Det kommer jag alltid vara tacksam för, att dom trodde på mig och gav mig chansen. Dom har hjälpt mig att utvecklas och gett mig en massa verktyg att jobba med, så de båda har betytt mycket för mig under åren.

Sjödin blev överraskad då han nåddes av beskedet att bröderna fått lämna sina uppdrag i klubben.

– Jag blev förvånad. Vi hade ingen aning om att detta skulle ske. Vi var lika förvånade som alla andra i hockey-Sverige.

Hur ser du på lagets prestation den här säsongen?

– Vi har haft en tung start på säsongen. Jag tycker att vi har börjat jobbat oss uppåt senaste tiden, men den har inte varit nog bra. Vi får hoppas att det vänder nu och att vi kan börja titta uppåt i tabellen.

Ni har väldigt bra spelare i laget, kan du peka på någon anledning till att ni inte har gått bättre poängmässigt?

– Svårt att säga. Hade jag haft svaret hade vi förmodligen inte legat där vi ligger nu. Ibland kan det vara att man har lite motvind och inte riktigt studsarna med sig.

Hur har stämningen i gruppen varit då era prestationer svajat mellan att vara riktigt bra till ibland ganska svaga?

– Jag tycker det har varit bra i gruppen. Trots att vi ligger där vi ligger har vi en positiv stämning i laget. Alla vill bli bättre, jobba framåt och börja vinna matcher.

Linus Sjödin har Rögle som moderklubb och har spelat i RBK hela sin karriär. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

"Det gäller att bara blicka framåt nu"

Linus Sjödin har den här säsongen svarat två assist på 25 matcher.

– Min säsong har varit lite som lagets, att det har varit lite stolpe ut. Jag har inte varit tillräckligt effektiv i lägena jag fått. Det har tagit lite på självförtroendet senaste tiden. Det kan bli klart bättre för min egen del också.

Laget har ännu inte träffats efter det att bröderna Abbott fått lämna, men oavsett har det blivit ett ”wake-up call” för gruppen.

– Vi träffas på torsdag igen och då lär vi får mer information. Det är ändå en stor förändring vi gör och det gäller att bara blicka framåt nu. Jobba mot den andra halvan av säsongen.

Vad krävs det av er som lag om ni ska börja klättra uppåt i tabellen?

– Det krävs att alla drar mot samma mål. Först handlar det om att ha ett bra försvarsspel och sedan att vi helt enkelt börjar vinna matcher.

Du är draftad av Buffalo, hur går tankarna framåt då det kommer till kommande säsong och att kanske åka över till USA för att försöka ta en plats i NHL?

– Jag fokuserar inte så mycket på det just nu. Det är Rögle som gäller. Sedan håller jag lite kontakt med Buffalo. Jag snackar med dem varje eller varannan vecka, men det är mest om matcherna jag spelat här i Rögle. Fokuset hos mig ligger hos Rögle, avslutar Linus Sjödin.

