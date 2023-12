ANNONS

Per Svensson har varit borta i över en månad med en fotfraktur.

Men nu tränar backen för fullt igen och kan vara tillbaka tidigare än väntat.

– Min plan och mitt mål är att jag ska spela mot Malmö (efter uppehållet), säger Svensson till Sundsvalls Tidning.

För nästan exakt en månad sedan meddelade Timrå att Per Svensson har drabbats av en fraktur i foten vilket sannolikt skulle hålla honom borta från spel resten av 2023.

Svensson, som inte har spelat en match sedan den andra november kan dock vara på väg mot en tidigare comeback.

Under måndagen var 35-åringen nämligen med och tränade för fullt med Timrå.

– Det känns bättre och bättre. Jag har varit på is i typ tre veckor och nu känns det så pass bra att jag ville testa fullkontakt, säger backen till Sundsvalls Tidning.

“Hoppas att det inte ska bli något bakslag”

Svensson har missat nio matcher för Timrå och laget har dragits med flera skador under säsongen så här långt, framför allt på just backsidan. Även Didrik Strömberg saknas just nu med en skada som kommer att hålla honom borta ett par månader till.

Nu hoppas veteranen att han ska kunna göra comeback och spela redan direkt efter landslagsuppehållet.

– Jag har kunnat rehaba i lugn och ro. Laget har gått bra och jag har inte känt någon stress att trycka på även om vi har gått kort på backar. De som har spelat har gjort det väldigt bra. Som det är nu hoppas jag att det inte ska bli något bakslag. Min plan och mitt mål är att jag ska spela mot Malmö, säger Svensson.

Per Svensson gör sin tredje SHL-säsong med Timrå efter att ha varit med och spelat upp laget 2021. Den här säsongen har han noterats för 1+3 på 16 matcher innan skadan.

