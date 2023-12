ANNONS

Natten till lördag åkte Minnesotas Jonas Brodin på en rejäl smäll.

Nu står det klart att svensken blir borta en längre tid framöver.

– Det suger, sa lagkamraten Ryan Hartman efter händelsen.

Det var under matchen mot Edmonton, natten till lördag som Jonas Brodin utgick skadad. I den tredje perioden fick lagkamraterna i Minnesota se hur den svenske backen klev av efter att ha tacklats i ryggen av Evander Kane, Nu kommer rapporter som pekar på att Wild kommer behöva klara sig utan den viktige pjäsen en tid framöver.

– “Brods” är en stor del av vårt lag och en sådan som gör skillnad med all den istid han har mot motståndarnas toppkedjor. Det suger, men det är en del av sporten, sa lagkamraten Ryan Hartman efter händelsen.

The Athletics Michael Russo rapporterade först att Jonas Brodin kommer att vara borta en längre tid på grund av en överkroppsskada innan hockeyinsidern Elliotte Friedman avslöjade under sändningen av Hockey Night in Canada att det handlar om fyra veckor.

Klarar sig utan straff

Evander Kane, som delade ut smällen, klarade sig utan utvisning i samband med situationen. Något som Brodins lagkamrater var rejält irriterade på.

– Wild är självklart upprörda för att det inte blev någon utvisning, säger Sportsnet's Elliotte Friedman.

Händelsen har inte heller hamnat på bordet hos Department of Player Safety och Kane klarar sig därmed undan all typ av bestraffning.

Efter matchen sa Kane till pressen att han inte tyckte att tacklingen var så ful.

Jonas Brodin har stått för nio poäng på 25 matcher hittills denna säsong.

