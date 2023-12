Det är långt kvar till NHL-draften 2027. Men redan nu kan det vara värt att lägga ett namn på minnet: Forwarden Jaxon Jacobson ska nämligen göra debut i WHL – som 14-åring.

Varken Connor McDavid eller Connor Bedard hade debuterat i CHL-sammanhang innan man hade fyllt 15 år.

Men nu får Jaxon Jacobson chansen i Brandon Wheat Kings i ligan WHL, bara 14 år gammal. Forwarden, som är född 11 december 2008, har öst in poäng i Wheat Kings U18-lag och har den här säsongen stått för 31 poäng på elva matcher där.

Och nu kommer alltså chansen i U20-ligan där han blir ligans yngsta spelare säsongen 1988/1989 då Jason Sweeney spelade i ligan som 14-åring.

🚨WHL DEBUT ALERT! 🚨 Wheat Kings 5th overall pick and Brandon native Jaxon Jacobson has been recalled and will make his debut against the Moose Jaw Warriors tomorrow night! At 14 years old, Jaxon will become the youngest player ever to make his debut with the Black and Gold! pic.twitter.com/zvzyysbG5a