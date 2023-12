ANNONS

Efter tre månader som huvudtränare i SHL bärgade Tomas Mitell SM-guldet med Färjestad. Den NHL-meriterade tränaren har byggt vidare på framgångarna – och har den här vintern lett laget till serieledning i SHL.

– Vi slår oss inte för bröstet bara för att vi leder serien och är i kvartsfinal i CHL i december. Det är ingen av oss som har det som slutmål, säger Mitell till hockeysverige.se.

Färjestad toppar SHL med god marginal.

Backar vi bandet två säsonger tillbaka så var laget inte i sitt bästa jag. Då valde Karlstadsklubben att ställa in Tomas Mitell i båset i stället för Johan Pennerborn. Där hände det något och tre månader senare gick Färjestad hela vägen och vann guldet.

Nu är Tomas Mitell inne på sin tredje säsong som coach för Färjestad. Hockeysverige.se fick en längre intervju med 43-åringen från Mariestad då han och laget var på väg ner till Växjö där Färjestad i kväll möter Lakers. Det skulle visa sig att Mitell redan hemma i Mariestad hade en speciell relation till Färjestad.

– Färjestad var ett lag som jag såg som en stormakt i svenska hockey och som i stort sett alltid var ett topplag. Laget vann också många guld, berättar Mitell och fortsätter:

– Sedan är det många från med Mariestadsanknytning som har spelat i Färjestad. Då låg Färjestad såklart nära till hand både för mig och många i Mariestad.

Harald Lückner, Tommy Samuelsson, Staffan Lund…, fanns det hos dig en naturligt känslomässig koppling till Färjestad?

– Det fanns fler, Per Lundell och Peter Ottosson. Nu har jag säkert glömt någon, men det fanns absolut en stark koppling.

Spelade med Viktor Fasth i Tvåstad Cobras

Vad många kanske inte vet är att Tomas Mitell och Viktor Fasth spelade i division 2 tillsammans säsongen 2002/03.

– Vi spelade ihop i Trollhättan av alla ställen. Tvåstad Cobras. Det var en satsning där man slog ihop lagen i Vänersborg och Trollhättan.

– Det blev en säsong där och vi gick upp till ettan. Kanske inte det mest seriösa året vi hade i våra karriärer, men vi hade väldigt mycket roligt och det ett ”gött” gäng.

– Jag pratade faktiskt med Viktor en sväng om det här då jag var med i AIK och vi sågs på Hovet. Viktor är en bra person.

Vilken nivå höll han som målvakt då ni var i tvåan?

– Han var bra, ville vinna och tävla. Det var vad som stack ut. Viktor ville framåt i sin karriär. Han var extremt villig att köra extra, vara kvar på isen och ville hela tiden bli bättre. Det var inte helt chockerande att det skulle gå bra för honom.

Viktor Fasth. Foto: Ronnie Rönnkvist

Växte av tiden i Nordamerika

Efter en ganska kort tränarkarriär i Sverige där Tomas Mitell varit med och coachat i Västerås, Mora och AIK kom chansen för honom att bli assisterande tränare år Jeremy Colliton i Chicago. Det blev knappt tre säsonger i NHL för Mitell innan han och Colliton fick lämna sitt uppdrag i klubben.

– Klart att jag växte under den här tiden och känner idag att jag varit med den nivå av spelare och fått bra respons ifrån dom. Klart att jag då har blivit tryggare både som person, ledare och hockeytränare, men också en ”boost”, att jag fått en trygghet av att mitt ledarskap även räcker till i bra lag.

– Alla människor och lag är olika samtidigt som det såklart är skillnad på hockeykulturen där borta kontra hur den är här. Just den stora grejen var ändå att jag fick en bra respons på det jag pratade om.

Nästan alla spelare vill såklart ta sig till NHL någon gång, kan du själv känna att det vore kul att en dag få återvända dit som exempelvis head coach?

– För det första känns det väldigt långsökt. NHL lever i sin hockeybubbla där borta medan vi har vår här. Sedan tar dom några spelare här ifrån, men tränarmässigt är det väldigt få som går från Europa till att bli head coach där borta.

– Min gissning skulle vara att man måste göra många år där borta innan det skulle bli aktuellt. Många tränare strävar efter att vara på en så hög nivå som möjligt, men inte till vilket pris som helst. Det är en speciell miljö där borta jämfört med Sverige.

– Skulle tillfället dyka upp samtidigt som det är rätt läge och tajming skulle det vara intressant för alla. Alla som håller på med elitidrott vill ändå vara så högt upp som möjligt.

"Försöker bygga in någon form av mix här i Färjestad"

Nu har du varit drygt två säsonger i Färjestad, har det varit en stor omställning för dig att coacha ett svenskt lag?

– Lite skillnad är det. Hockeyn är lite annorlunda, men mycket är det samma. Skydda sina målvakter, vinna sina närkamper och hela den biten är den samma.

– Sedan är det mycket i spelet som skiljer. Det går mycket snabbare och rakare där borta jämfört med Sverige där vi har stora isar och mer kontroll.

– Vi försöker bygga in någon form av mix här i Färjestad och inte bara ha för mycket puckkontroll, men inte heller bara tuta och köra. Vi vill hitta en mix så vi inte faller in för mycket i den svenska trallen.

Är det ändå samma tankar då du står på bänken och coachar här i Sverige som du hade i Chicago-båset?

– Ja, så är det absolut och även samma tankar som jag hade innan jag åkte över. Man ska komma ihåg att SHL är en extremt jämn liga och jag upplever att du kan göra mer som coach i Sverige oavsett om det är SHL eller Hockeyallsvenskan.

– I NHL är man väldigt beroende av sitt spelarmaterial. De tio bottenlagen har inte en chans att gå till slutspel, nästan omöjligt. Samma sak tvärtom, att bra lagen kommer gå bra under vilken coach som helst.

– Jag upplever att spelarmaterialet är mycket jämnare i Sverige. Att du här kan göra mer som stab och lag på något sätt. Får du i NHL in fel backar eller femmor mot (Connor) McDavid och (Leon) Draisaitl då tar det inte många byten innan det blir mål, säger Tomas Mitell med ett skratt och fortsätter:

– Det är också vad jag tror skiljer mest, att skillnaden mellan topplagens och sämre lagens spelare är väldigt stor. I SHL är såklart bästa spelarna bättre, men det är inte en så stor skillnad.

Klev in och vann SM-guld – direkt

Tomas Mitell kom in i Färjestads bås i slutet av februari 2022. Två månader senare stod han och klubben som svenska mästare. Frågan är vilka förändringar han egentligen hann göra på den korta tiden som gjorde Färjestad från kö-lag till svenska mästare.

– Något gjorde vi väl. Vi kanske var lite tydligare, hade mer struktur defensivt och i spelet med puck.

– Vi hade bra medarbetare och coacher runtomkring och ett bra lag som var lite trötta på att åka runt och vara halvbra. Det var en bra tajming samtidigt som spelarna steppade upp och köpte in på det vi kom med.

– Vi skruvade på och tydliggjorde ändå vissa grejer, så vi ville tro att vi gjorde något i alla fall (skratt). Bra tajming, bra ”flow” och kom in i ett bra stäm, men framför allt tycker jag att vi spelade en bra hockey. Vi slog ut ettan, tvåa och trean med bortaplan. Det var bra gjort av alla inblandade.

Tomas Mitell efter SM-guldet 2022. Foto: Bildbyrån

Du hade Thomas Rhodin och Pelle Prestberg med dig redan då, var det skönt för dig personligen att ha två killar som kunde föreningen att ta rygg på?

– Ja, det var bra i och med att dom var vana att vara i Färjestad, vet vad det innebär att bo i Karlstad och allt intresse samtidigt som dom känner mycket folk runtomkring. Det ger en viss trygghet och pondus mot världen utanför, men även då med ”Walle” (Rickard Wallin) och ”Masken” (Maciej Szwoch) som varit här ett tag. Det ger en viss stabilitet och vi behövde inte börja om med allting.

– Jag koncentrerar mig mest på det spelmässiga och sedan fanns det rutiner för det andra som redan var bra.

“Vi är inte halvvägs ännu”

Ni har inlett den här säsongen fint, om du tittar runt omkring dig i bussen, vad är det som personifierar gruppen ni har den här säsongen?

– Vi är bra på att hitta sätt att vinna och spela bra då matcherna är jämna. Vi faller väldigt sälla igenom och hänger kvar i matcherna även om vi har lite sämre perioder.

– När det varit dåligt eller mindre bra har det ofta varit då vi gått ifrån målmässigt med tre, fyra mål. Då har vi slappnat av lite och tyckt: ”Nu räcker det”.

– Vi har ett etablerat och brett lag med många bra spelare. Nu var vi väldigt skadedrabbade förra säsongen så bredden har nu verkligen hjälpt oss samtidigt som det blivit en konkurrens. Vi är inte beroende av enskilda spelare på samma sätt.

Tomas Mitell och lagkaptenen Linus Johansson. Foto: Bildbyrån

Ni har seglat upp till att vara favoriter till guldet, hur jobbar du och övriga ledare för att inte gruppen ska sväva i väg och titta för långt fram redan nu?

– Det är något vi kommer jobba gemensamt med allihop. Klart att vi har någon match här och där, även ibland under perioder i matcherna där vi inte är så ”på”. Jag tycker inte att vi fallit igenom då utan bara släppt in ett eller inget mål då. Sedan har vi lyckats repa mod, spela bättre och gjort mål. Det är en del.

– Jag tror alla som skrivit på för Färjestad och övriga i laget vill vinna. Det är därför vi är här. Vi slår oss inte för bröstet bara för att vi leder serien och är i kvartsfinal i CHL i december. Det är ingen av oss som har det som slutmål. Vi är inte halvvägs ännu, avslutar Tomas Mitell.