Brandlarmet har gått i Oskarshamn – arenan utryms

Oskarshamn har 1-1 på hemmaplan i matchen mot Örebro. Nu har arenan utrymts efter att brandlarmet har gått, rapporterar Barometern.

Det blev en fin start på matchen för Oskarshamn som gjorde 1-0 på Örebro via Ahti Oksanen. Närkingarna fick sedan en kvittering till 1-1 via Glenn Gustafsson och tog med sig det oavgjorda resultatet in till pausvilan.

Men nu kommer det dröja lite med den andra perioden.

Arenan har nämligen utrymts efter att ett brandlarm har utlösts, rapporterar Barometern. I tidningens liverapportering av matchen går det att läsa att det misstänks ha börjat brinna i köket och att det finns en rökutveckling.

Publiken har nu fått komma tillbaka in i arenan och matchen är återigen igång.

Då fick Oskarshamn också en smakstart och gick ifrån till 4-1 via mål av Patrik Karlkvist, Lukáš Jašek och Jonas Engström.

