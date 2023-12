ANNONS

Leksand tvingas snart klara sig utan Anton Johansson och Felix Unger Sörum.

Duon försvinner till JVM och Thomas Johansson får leta efter lösningar för att fylla ut laget.

– Om det passar deras schema, så finns alla möjligheter för det, säger “Tjomme” till Dala-Demokraten.

Även glädjebesked kan komma med en baksida.

När Magnus Hävelid under onsdagen presenterade sin trupp till JVM i Göteborg stod det klart att Leksand kommer att behöva klara sig utan både Anton Johansson och Felix Unger Sörum under årskiftet. Två juniorer som vuxit fram till bärande spelare i SHL under hösten.

Sportchefen Thomas Johansson menar att han i nuläget sitter lugnt i båten, men samtidigt undersöker lösningar för att ersätta den talangfulla duon.

– Vi har sju backar kvar. Med tanke på att vi spelar den 19 december och i mellandagarna och 4 januari igen vi har inte gjort någonting. Såvida det inte händer något jättedrastiskt kommer vi dels hantera det med de spelare vi har själva. Nästa ”case” är att kolla på de som är utlånade och även på vår juniorsida, säger Thomas Johansson till Dala-Demokraten.

Han kan bli lösningen: “Finns alla möjligheter”

En av lösningarna som han öppnar för är att ge utlånade Hannes Hellberg chansen att visa upp sig i SHL. Hellberg har varit med i landslaget tidigare, men får följa JVM på distans, antingen i Västerås där han imponerat under hösten, eller kanske i Leksand.

– Om det passar deras schema, så finns alla möjligheter för det. Jag kommer inte ta hem någon från Västerås och sätta han på bänken så han får spela noll minuter. Det känns inte som det är någon superpanik i det avseendet. Det enda som kan hända är om vi skulle råka ut för några skador såklart, säger “Tjomme”.

Med både Carter Ashton och Martin Karlsson fortsatt borta är forwardsidan i Leksand nu 13 till antalet, då med Felix Unger Sörum inräknad. Ändå väljer “Tjomme” att se det positiva i dagens uttagning.

– Framförallt är man glad för killarna, jag har spelat ett VM på hemmaplan det var magiskt. Jag kan tänka mig att för de här killarna är detta de största de varit med om i sina hockeykarriärer. Att få delta i ett JVM på hemmaplan med allt vad det innebär, säger han till Dala-Demokraten.

