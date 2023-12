ANNONS

Knappt 20 år har gått sedan sist.

Nu är NHL-legendaren, Jacques Martin tillbaka i Ottawa Senators.

Ottawa Senators får in rejält förstärkning till sin tränarstab. Under onsdagen meddelar NHL-klubben att man har tagit in sin legendariske tränare, Jacques Martin i organisationen igen. Den här gången kommer hans roll vara som senior advisor till coacherna.

– Vi är väldigt glada att kunna välkomna Jacques igen. Han expertis kommer inte bara ge ovärderlig vägledning, utan även en strategisk syn och ledarskap. Jacques meritlista, vars grund kom från tiden här i Ottawa, kommer att ge mycket till D.J och hela vår tränarstab, säger Ottawas interim general manager Steve Staios i ett pressmeddelande

Jacques Martin är fortfarande den huvudtränare som haft posten under längst tid i Senators historia - och är kanske den mest framgångsrike i klubbens historia. När han lämnade 2004 hade han tagit Ottawa till åtta slutspel, tre förstaplatser i divisionen. Då hade han stått i båset sedan 1995.

Sedan han lämnade har den nu 71-årige legendaren varit i Florida, Montreal, Pittsburgh och New York Rangers. Senast kommer han från en post som senior advisor i OHL-laget Kingston Frontenacs.

I skrivande stund ligger Ottawa sist i Atlantic Divison efter en tung start på säsongen.

