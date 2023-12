Färjestad skaffar sig en fördel i CHL-kvartsfinalen mot Skellefteå.

De vinner nämligen uppe i Västerbotten med 4-3 efter dubbla mål av Victor Ejdsell.

Färjestad och Skellefteå har redan mötts två gånger i SHL den här säsongen och båda gångerna här FBK gått vinnande ur striden med 4-1- och 7-4-segrar.

Under tisdagskvällen möttes lagen igen – den här gången för den första CHL-kvartsfinalen lagen emellan. Färjestad vann då igen då de besegrade Skellefteå med 3-1 uppe i Västerbotten.

Skellefteå inledde matchen bäst och fick dubbla chanser i powerplay redan inom de fem första minuterna. Hemmalaget lyckades dock inte få utdelning utan i stället vände spelet och Färjestad fick straff efter en slashing av Skellefteåbacken Arvid Lundberg.

Victor Ejdsell, som har varit stekhet i SHL den senaste tiden, klev då fram och var hur kylig som helst då han överlistade Skellefteåmålvakten Linus Söderström och gav Färjestad ledningen efter sex och en halv minuts spel.

Skellefteå svarade dock och kunde kvittera då juniorduon Elias Salomonsson och Zeb Forsfjäll kombinerade. Salomonsson rundade målet och spelade in till Forsfjäll som klippte till direkt för att sätta 1-1 vilket var ställningen efter 20 spelade minuter.

