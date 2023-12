ANNONS

Östersund ligger på kvalplats, med endast 20 inspelade poäng på 21 matcher. På senare tid har rösterna höjts för att tränaren Roger Forsberg ska avgå. För hockeysverige.se berättar Forsberg om sina tankar på avgångskraven - och den tunga säsongsstarten.

– Det är obegripligt att vi är där vi är.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

59 poäng räckte för att Östersund förra säsongen skulle ta tolfteplatsen, och därmed slippa undan ett nervigt kval under sin första säsong i HockeyAllsvenskan. Men under klubbens andra säsong i den näst högsta serien har man haft det tuffare. De har bara tagit 20 poäng på 21 matcher, och har med det bara Västervik bakom sig i tabellen.

Klubbens nygamle huvudtränaren Roger Forsberg tog över laget inför den här säsongen. Forsberg har en lång historia i klubben, dels som spelare men även som tränare. Redan år 2000 tränade han klubben för första gången, och i våras kom han tillbaka för en tredje sejour när han assisterade Kjell-Åke “Kjella” Andersson. När Andersson tog över som klubbchef till den här säsongen fick Forsberg ta över hans jobb som huvudtränare.

I samband med onsdagens förlustmatch mot Västerås skanderade delar av klacken “avgå Roger” i riktning mot honom.

Efter fredagens förlängningsförlust mot Brynäs gav Forsberg sin syn på supportrarnas frustration.

– Det finns en förståelse för det, eftersom de ser resultaten. De visar sin frustration på det sättet. Samtidigt kan jag tycka att det kanske är i sådana tillfällen laget behöver en push, att man som supportrar hellre ser det som sin uppgift att stötta spelarna i stället för att rikta sin frustration mot domare, motståndare eller tränare som det var i det här fallet, säger Forsberg till hockeysverige.se.

– Sen får de tycka vad de vill om mig som tränare, och jag kan förstå att det finns en frustration över att vi spelat ganska bra hockey på hemmaplan men ändå förlorat. Varför har det blivit så? Då är det alltid lätt att peka på tränaren, även om det är lite trist att de känner så.

“Spelet sitter i stora stycken”

Roger Forsberg känner sig dock trygg på sin post, trots att laget förlorat tre raka matcher och inte tagit någon trepoängare på de senaste nio matcherna. Bland de nio matcherna finns dock en övertidsvinst, tre övertidsförluster och ytterligare två uddamålsförluster.

– Vi är en klubb som jobbar väldigt tajt. Vi jobbar dagligen med de resurser vi har, jag, “Kjella”, “Molla” (assisterande tränare Markus Molin) och “Taggen” (sportchef Per Tagesson). Vi jobbar som ett klister.

– Jag vill hävda att om vi bara tittar på matcherna som varit, och jämför med de 19 matcher vi spelade när jag var här förra säsongen, så var vi då inte ens nära att driva spelet på samma sätt som vi gör i år. Det kommer i skymundan på grund av att vi förlorar, men samtidigt så ser ju vi som jobbar med det här att det är så. Det ser spelarna också. Det har tagit lite för lång tid för oss att börja vinna, men spelet sitter i stora stycken. Vi behöver bara få bukt på lite individuella misstag. Vi är trots allt med i nästan varje match, även om vi inte var det ikväll (läs: i fredags) mot Brynäs.

Foto: Bildbyrån.

“Kjella" är som sagt den legendariska Kjell-Åke Andersson, som är “Mr. ÖIK” efter sina många är som spelare och ledare i klubben. Det var bland annat han som förde klubben upp i HockeyAllsvenskan. Nu är Andersson klubbchef, men han finns också med som en hjälptränare från läktaren under matcherna, med direktkontakt ned till båset.

Är det bara positivt att ha honom med, eller kan det finnas en “stress” i att han fortfarande finns runt laget eftersom han varit tränare i så många år?

– Det är bara en glädje att jobba med honom på det här sättet, säger Roger Forsberg med ett leende och fortsätter:

– Vi känner ju varandra så himla väl. Vi har spelat ihop, jag har tränat honom, han har varit sportchef över mig, och så vidare. Vi gör allt för att ÖIK ska gå så bra som möjligt, bägge två. Vi hjälps åt med grymt mycket. Så det finns absolut inget besvär.

– Men jag kan förstå…"Kjella" förde upp dem i HockeyAllsvenskan och vi höll dom kvar förra säsongen. Han har ju en position i den här klubben där han ses som en hjälte. Samtidigt har han ju under den resa som han haft också haft hjälp av en massa andra ledare, som “Molla” som varit här i sex år, “Taggen” och andra runtomkring som jobbat på samma sätt som vi gjort nu.

Forsberg är dock tydlig med att han inte känner några problem med att ha Andersson så nära laget.

– Jag kan bara säga positiva saker om det. Vi jobbar 100 procent för att Östersunds IK ska gå bra.

“Förstår att det ser illa ut"

Östersund har ett poängsnitt på 0,95, och BIK Karlskoga som ligger närmast över kvalstrecket står på 1,13 poäng per match. Framför dem finns Tingsryd, som Östersund möter på onsdag, på 1,26.

Trots det prekära läget väljer Roger Forsberg att försöka se det positiva med lagets säsongsinledning. Östersund är, enligt sajten Hockeysiffror.se, det lag som förväntas göra minst mål i spel fem mot fem per match, men man förväntas också släppa in tredje minst mål. I realiteten har Östersund gjort näst minst mål, alla spelformer inräknade, och släppt in sjunde färst.

Man “borde” ha fått med sig fler poäng, menar tränaren.

– I många av våra matcher har vi varit det spelförande laget. Tittar man på hur vi spelat hockey, och grundläggande siffror, är det egentligen obegripligt att vi är där vi är. Nu är det ett faktum att vi är där, men vi kommer ta oss ur det. Det är jag helt övertygad om.

– Vi driver matcherna i stora stycken mot de flesta lagen, men hittar sätt att förlora matcher. Kolla bara på Västeråsmatchen senast: Vi har 1-1, sen gör vi ett individuellt misstag och så är de 1-2. Sen har vi ett eget powerplay, tappar pucken, de får ett friläge och så är det 1-3. Det har vi inte råd med, suckar Forsberg.

Östersundstränaren återkommer flera gånger till att det är de individuella misstagen som är det stora bekymret.

– Vi jobbar stenhårt med individuell feedback, och vi måste börja skära i de där sakerna (misstagen). Många gånger är det för enkelt. Nu gör vi ju ett sånt misstag mot Brynäs också (i förlängningen, reds.anm). Då spelar det ingen roll att vi har en målvakt som storspelar.

Foto: Bildbyrån.

Men det låter ändå på dig som att du ser en trygghet i att ni spelar bra hockey, snarare än en frustration över att ni förlorat så många matcher?

– Jaja, så är det ju. Sen förstår jag ju att det ser illa ut utifrån när man åker runt och förlorar. Men vårt jobb är som sagt att titta på hur vi förlorar, och där handlar det mycket om billiga mål.

– Sen har vi ju nästa del i det här, och det är att när vi varit kraftigt spelförande har vi varit otroligt dåliga på att ta betalt. Vi har haft det otroligt svårt med målskyttet. Vi snackar brända frilägen och öppna mål. Mot Västerås hade vi kunnat göra tio mål i sista perioden med de chanserna vi skapar. Och faktum är ju att vi släpper in förhållandevis jävligt få mål. Men i stället för att ta betalt kanske det är 2-2 på tavlan, och så rinner in en puck i baken och så är vi nere i skiten igen. Då kanske man blir lite frustrerad och orolig över att vi inte kan förvalta det spel vi har.

“Måste börja ta trepoängare”

På senare tid har dessutom tidigare krislag som Djurgården och BIK Karlskoga hittat en vassare poängform igen, samtidigt som bottentippade nykomlingar som Nybro och Kalmar lyckats distansera sig från den absoluta botten.

Gör det att det blir ännu mer stressat för er? Att man börjar fundera kring “vilka lag ska vi egentligen kunna ta oss förbi”?

– Nej, det är absolut ingen stressfaktor just nu eftersom det är 30 matcher kvar. Men i slutändan måste vi börja ta lite trepoängare så att det biter lite i tabellen. Det är tricket för oss i en serie där det är så tajt och alla slår alla. Det är så oförutsägbart. Jag menar, det var ju ingen som trodde vi skulle ta poäng mot Brynäs heller.

– Vi jobbar på och vi jobbar hårt. Vi jobbar de timmar vi är vakna för att börja vinna hockeymatcher, och vi tycker vi har en spelidé som funkar bra. Vi såras lite för ofta, helt enkelt.

På onsdag har ÖIK som sagt chansen att närma sig lagen ovanför strecket. Då väntar Tingsryd, som ligger nio poäng före men också har två matcher mer spelade.

– Vi har hamnat i en situation där alla poäng och alla matcher är viktiga - utan undantag. Men det är klart att det blir extra spetsigt när man möter ett lag som ligger i någorlunda samma region av tabellen som vi gör. Så är det ju, avslutar Östersunds tränare.

TV: “Inte bara att trycka på en knapp”