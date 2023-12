Kiruna IF borde ha skaffat sig en riktigt bra position i den norra Hockeyettans Allettan-race den här helgen, men visade upp ett haltande spel och tappade viktiga poäng. Samtidigt säkrade KRIF Allettan-statusen i söder efter att ha varit starkast när det gällt som mest under hösten.



Kiruna IF hade alla möjligheter att sätta sig i en riktigt bra position i Allettan-racet, men lyckades inte spela sin bästa hockey den här helgen.



Sex poäng på bortatrippen via möten med Vännäs och Clemensnäs var i stort sett ett måste. Det blev fyra efter att laget tråcklat sig fram till en seger (3-1) mot Vännäs och hittat vägar att förlora mot Clemensnäs (tillslut 4-5 efter förlängning).



Matcherna såg väl ganska lika ut med Kiruna IF som det lite bättre, lite stabilare laget mot ett i ärlighetens namn ganska sv