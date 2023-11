Lian Bichsel väljer att inte fortsätta sin säsong i Dallas Stars organisation.

Han kommer i stället att lånas ut till Rögle i SHL.

– Vi respekterar Lians beslut, säger Stars GM Jim Nill.

Inför årets säsong valde Lian Bichsel att lämna Leksand och han tränade i stället med Rögle BK under sommaren innan han åkte över till Nordamerika för spel i Dallas Stars organisation.

Han hade dock en klausul i sitt avtal som gjorde det möjligt att återvända till Europa under säsongens gång. Nu väljer 19-åringen också att utnyttja den klausulen.

Dallas Stars meddelar att Bichsel kommer att lämna Nordamerika och lånas ut till Rögle i SHL från och med nästa vecka.

– Vi respekterar Lians beslut att återvända till Rögle för resten av säsongen och vi är spända på att följa hans fortsatta utveckling. Lian är en stor del av vår framtid och vi ser fram emot att se honom återvända till Texas till våren, säger Stars GM Jim Nill.

Övergången bekräftades sedan också av Rögle.

We will reassign defenseman Lian Bichsel to Rögle BK of the Swedish Hockey League (SHL) on Monday, Dec. 4.



Upon completion of Rögle BK's season, Bichsel will be reassigned to the @TexasStars.



📰 More: https://t.co/194o9kDpDx#TexasHockey pic.twitter.com/2qX1iKRpKK