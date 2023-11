Veteranen Corey Perry får sparken av Chicago Blackhawks av disciplinära skäl. Rykten har gjort gällande att det beror på att han skulle ha haft en sexuell relation med en mamma till en lagkamrat. Insidern Frank Seravelli skjuter nu ned ryktet med emfas.

– Det är bara ett jävla skitsnack, säger han i en video publicerad på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff.com.

Det har svävat en ovisshet kring Corey Perrys framtid i Chicago Blackhawks den senaste veckan. Veteranen, som skrev ett ettårskontrakt med klubben värt fyra miljoner dollar i somras, har mystiskt varit frånvarande från både träningar och matcher sedan förra veckan.

Under tisdagen meddelade Blackhawks slutligen att man bryter 38-åringens avtal på grund av “oacceptabelt beteende”. Vad det oacceptabla beteendet bestått av är fortfarande okänt. Däremot har det florerat rykten på sociala medier om att Perry ska ha haft en sexuell relation med en mamma till en medspelare.

DailyFaceoffs insider Frank Seravelli går nu ut i sin dagliga show och sätter en nål i den ballongen:

Can't believe that something like this needs to be addressed, but with regards to Corey Perry and the #Blackhawks moving to terminate his contract today, I think it's important to squash a disgusting rumor that has circulated on social media.https://t.co/WFPkdw37UY