Västerås vinner mot Björklöven i Umeå med 4-1.

Björklövens nyförvärv Brandon Manning fick då matchstraff efter en huvudtackling på Västerås målvakt.

Björklöven har varit starka hemma den här säsongen med sju vinster på nio matcher hemma i Umeå – men nu blev det en tredje förlust i Winpos Arena för serieledarna.

När Västerås var på besök kunde nämligen bortalaget gå segrande ur striden med 4-1 för att bryta Björklövens svit i inbördes möten. “Löven” hade nämligen fyra raka vinster mot Västerås samt hade vunnit 13 av de 15 senaste matcherna lagen emellan inför kvällens drabbning.

VIK fick en drömstart på matchen då forwarden Kyle Topping gav Västerås ledningen redan efter 46 sekunder och chockade Björklöven med ett skott som gick in vid första krysset.

Västerås chockar Björklöven - tar ledningen efter 47 sekunder 💨 pic.twitter.com/sYAJZrnaww — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 24, 2023

Men efter målet tog “Löven” tag i matchen och var det spelförande laget men de kom ändå inte till de där heta målchanserna. I stället kunde Västerås vända på spelet och utöka till 2-0 då Hannes Hellberg lade pucken på Joona Voutilainens benskydd och pucken studsade då direkt ut till Kalle Loponen som bara kunde raka in returen i öppet mål.

Västerås ledde alltså med 2-0 efter första perioden.

– Vi kommer ut lite svagare än dem men spelar ändå ganska säkert och sedan tar vi över mer och mer. Det är skönt att få komma av isen med en 2-0-ledning, säger Hellberg till TV4.

“Vi tappar konceptet”

Björklöven menar dock att de tappade fokuset i slutet av perioden.

– Vi är bättre än dem fram till de gör 2-0 men då tappar vi konceptet och fokuserar på fel saker, säger backen Kim Johansson.

I den andra perioden blev det sedan heta känslor i båda lagen med flera utvisningar åt flera håll. De flesta utvisningarna drabbade dock Västerås som fick tillbringa en stor del av perioden med en man mindre. De redde dock ut det och behöll sin tvåmålsledning efter 40 minuters spel.

– Vi spelar jättebra i boxplay, det var mycket utvisningar emot oss så vi får jobba hårt men vi gör det bra, säger Alexander Lindelöf.

Matchstraff för Brandon Manning

I den tredje perioden inledde Björklöven en intensiv jakt på att komma tillbaka in i matchen och till slut fick “Löven” också hål på Västeråsmålvakten Niilo Halonen. Forwarden Joel Mustonen klev fram och skickade in ett slagskott som gick in bakom Halonen för reduceringen.

Mustonen reducerar för Björklöven 🏒 pic.twitter.com/3PXYOcpw8D — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 24, 2023

Björklöven behövde då bara ett mål för att kvittera. Men deras kvitteringsjakt kom av sig då nyförvärvet Brandon Manning fick ett matchstraff i sin blott andra match i HockeyAllsvenskan. Han försökte skära in framför mål men åkte då in i VIK-målvakten Niilo Halonens huvud. Domarna videogranskade situationen och kom fram till att Manning skulle få matchstraff för en huvudtackling.

Västerås utnyttjade powerplayläget då Kyle Topping styrde in 1-3, hans andra mål i matchen. Konstantin Komarek säkrade sedan vinsten med sitt 1-4-mål i tom kasse och VIK tar alla tre poängen i Umeå.

Björklöven – Västerås 1–4 (0-2,0-0,1-2)

Björklöven: Joel Mustonen.

Västerås: Kyle Topping 2, Kalle Loponen, Konstantin Komarek.

