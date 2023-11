ANNONS

Matchen avbröts i över en timme – men sedan kunde Djurgården vinna i 08-derbyt.

Det efter att tidigare SSK-backen Axel Andersson klivit fram och skjutit segermålet för DIF.

– Jag är ju mer eller mindre uppväxt här i Scaniarinken så det var skönt, bara synd att det inte var framför publik, säger Andersson till TV4.

Det var uppdukat för hockeyfest i Södertälje inför kvällens 08-derby mot Djurgården men festen kom av sig sedan matchen avbröts i början av den andra perioden efter att det tänts pyroteknik inne i arenan.

Polisen fattade då beslut om att tömma arenan och resten av matchen spelades inför tomma läktare.

Matchen återupptogs efter över en timmes avbrott och Djurgården hade då en 1-0-ledning då Ludvig Rensfeldt hade gett DIF ledningen strax innan matchen fick avbrytas.

“Efter avbrottet är Djurgården betydligt hetare”

Djurgården var sedan det bättre laget efter att matchen kom igång igen men det blev inga mål under resterande del av andra perioden och 0-1 stod sig efter 40 spelade minuter.

– Vi hade en bra stämning och vi tycker om varandra i det omklädningsrummet. Vi hade bra snack och bra stämning, sedan var det bara att gå ut och köra, säger målskytten Rensfeldt till TV4 och fortsätter:

– Vi spelar bra så det gäller att fortsätta som vi gör. Det är lite grejer i egen zon men energin är där och jag tycker att det är vi som för matchen.

Södertälje hade dock inte kommit in i matchen på rätt sätt.

– Efter avbrottet är Djurgården betydligt hetare. Vi får tacka Tomas (Sholl, målvakt) för att vi fortfarande bara har ett mål upp här, säger poängkungen Marcus Eriksson och fortsätter:

– Vi får inte fast pucken och tar oss inte ur egen zon utan det blir mer chippa ut och att åka och jaga. Det är någonting som måste upp i tredje om vi ska kunna vända det här.

Axel Andersson hjälte för Djurgården

SSK jagade sedan en kvittering i tredje perioden och fick också utdelning då Linus Videll skickade in pucken framför mål där Albin Carlson stod och pucken styrdes in i mål via backens skridsko. Målet videogranskades för att se om det var spark men till slut godkändes målet och 1-1 var ett faktum.

Det var då vidöppet inför avslutningen och det var bortalaget som skulle återta sin ledning. Med drygt sju minuter kvar klev tidigare SSK-backen Axel Andersson upp och satte 1-2 för Djurgården med ett skott som gick in i bortre krysset.

Lagkaptenen Marcus Krüger säkrade sedan vinsten med sitt 1-3-mål i comebacken efter skada.

Djurgården höll undan och kunde vinna det speciella derbyt inför tomma läktare.

– Det är skönt att trycka dit den och spräcka nollan för säsongen. Jag är ju mer eller mindre uppväxt här i Scaniarinken så det var skönt. Bara synd att det inte var framför publik. Jag har nog några polare hemma som är lite besvikna nu, säger matchhjälten Axel Andersson till TV4.

Södertälje – Djurgården 1–3 (0-0,0-1,1-2)

Södertälje: Albin Carlson.

Djurgården: Ludvig Rensfeldt, Axel Andersson, Marcus Krüger.

