Tåget mot Allettan stod berett att lämna perrongen, men i grevens tid plockade Forshaga trots ett skakigt läge fram moralen. Ledda av sin kreative stjärna Linus Skager besegrade de HC Dalen med 4-3 i kvällens sexpoängsmatch. Nu blir det plötsligt väldigt spännande i den västra seriens Allettan-race.



Två lag med svag form och en match som på sätt och vis kunde avgöra hela streckstriden. Man kan minst sagt säga att det stod en hel del på spel i Ängevi ishall ikväll.



Hemmalaget Forshaga kom in med tre raka förluster i ryggen. Tre matcher på vilka man producerat två mål framåt, släppt in 12 och krönt misären med att snudd på vaska sina chanser till Allettan-spel via förlust mot hopplösa jumbon Falu IF senast.



Det var fem poäng upp till HC Dalen (som å sin sida kom in med två raka storförluster 1-