Det blir inget NHL-spel med Carolina Hurricanes för Jaroslav Halák.

Han erbjuds nämligen inget kontrakt utan släpps från sitt provspel.

För två veckor sedan meddelade Carolina Hurricanes att de plockar in 38-årige veteranmålvakten Jaroslav Halák på provspel eftersom att Frederik Andersen drabbats av blodproppar.

Men det blir inget spel i Carolina gör Halák.

Under måndagskvällen står det nämligen klart att den slovakiske burväktaren släpps av Hurricanes då han inte erbjuds något kontrakt av klubben.

The #Canes have released goaltender Jaroslav Halak from his free agent tryout.



As for Pyotr Kochetkov, today was a maintenance day. pic.twitter.com/XCz74UzhVs