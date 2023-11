Felix Sandström har ännu inte säsongsdebuterat i NHL. Nu placeras den svenske målvakten på waivers av Philadelphia Flyers.

Carter Hart och Samuel Ersson har tagit över rodret på målvaktssidan i Philadelphia. Duon har den här säsongen lagt beslag på samtliga matcher och hittills har det inte blivit en enda match för Felix Sandström.

Nu har målvakten skickats till AHL, och måste då också passera waivers.

Transaction: We have placed goaltender Felix Sandstrom on waivers.