ANNONS

Nicklas Lidström blev första pristagare av Börje Salming Courage Award och tog emot utmärkelsen på ett evenemang i Stockholm.

Lidström hyllas då av flera av våra största hockeyprofiler i samband med prisutdelningen.

– Priset betyder väldigt mycket och det är hedrande att få priset för Börjes "legacy”, säger Nicklas Lidström till hockeysverige.se strax efter att han fått mottaga utmärkelsen.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Det har snart gått ett år sedan Börje Salming gick bort i sviterna av ALS. 1996 valdes Börje Salming in i Hockey Hall of Fame, som första svensk.

I samband med årets Hall of Fame-helg instiftades ett nytt pris av NHL Alumni Association - Börje Salming Courage Award.

Organisationen lät nyligen meddela att Norris Trophy-vinnaren Nicklas Lidström blev den första mottagaren av priset. Utmärkelsen fick Lidström mottaga under ett stort evenemang på Café Opera i centrala Stockholm dit närmare 20 tidigare NHL-spelare inbjudits. Prisutdelare var Mats Sundin.

– Priset betyder väldigt mycket och det är hedrande att få priset för Börjes "legacy”. Hans arv lever vidare genom det här priset. Att sedan jag fått ta emot det känns väldigt hedrande, säger Nicklas Lidström till hockeysverige.se strax efter att han fått mottaga utmärkelsen i form av en tavla från vännen Mats Sundin, som liksom Lidström själv sitter i styrelsen för Börje Salmings ALS-stiftelse.



Börje Salming har också betytt mycket för Nicklas Lidström både som hockeyspelare och person.

– Redan från tidig ålder hade jag Börje som idol, jag fick spela med honom och vi blev vänner efter att jag lagt av och flyttat hem till Sverige igen. Man kan säga att han varit med under hela mitt liv.

– Priset betyder såklart ännu mer då jag hade en sådan relation till Börje och såg upp till honom. Att sedan få hans pris känns väldigt mäktigt.



Pia Salming, Börjes fru, var både stolt och glad över att NHL Alumni Association instiftat ett pris till hennes mans minne.

– Jag tror han skulle ha blivit jättestolt. Som Mats Sundin sa här på scenen, just samarbetet där NHL har visat det här intresset eftersom vi vet att kanadensarna är absolut bäst på den här typen av priser. Att dom gör det på ett sådant värdigt sätt att det blir så betydelsefullt.

– ALS finns i Kanada och Sverige, men också i andra länder. Alla har samma problem. Att vi kan kavla upp ärmarna tillsammans med NHL gör att vi kan stärka vår position som stiftelse och då kommer kunna göra mer, vilket är helt ovärderligt.

Pia Salming.

– Nicklas har varit med oss sedan dag ett då Börje blev sjuk. Han har varit hemma hos oss flera gånger och har blivit en personlig vän till familjen.– Nicklas har hjälpt oss administrativt, men framför allt funnits där hela tiden. För mig låg han absolut närmast mitt hjärta att vinna och jag är superglad att han fått priset han förtjänar.

Viktor Stålberg, med närmare 500 NHL-matcher, är den som jobbar för NHL Alumni Association i Sverige.

– NHL Alumni Association jobbar med att dra in pengar för att hjälpa killar som har det tufft. Många har haft relativt bra karriärer, men flera har ändå haft strul efteråt. Det kan vara pengar, droger, alkohol eller bara hitta en plats i livet efter karriären. Eftersom NHL Alumni Association sitter i USA försöker jag hjälpa till här i Sverige. Deras kontaktnät här är lite begränsad.



Varför har organisationen valt att instifta den här utmärkelsen?

– Det finns redan några olika priser av den här typen, men det handlar om att skapa en närvaro i Europa, vilket saknas ganska mycket idag. Många av oss spelare här i Sverige känner att vi tappar kontakten med ligan, NHL och killarna vi spelat med.Priset är för att då just skapa en grej i Europa. Ett pris där man kan bygga närverk runt. Nästa steg kommer vara att skapa en stiftelse i varje land eftersom det är många spelare i Europa som bidragit mycket till ligan och att man då ska kunna hjälpa dom spelarna efter karriären. Kanada och USA har ett skyddsnät där medan det inte finns i Europa.



Varför ett pris i Börje Salmings namn?

– Det kändes som ganska självklart genom hur han var, stegen han tog och banade vägen för många av oss andra så vi kunde ha en karriär där.

Stålberg & Lidström.

– Samma sak där, att Nicklas onekligen banat vägen för många spelare. Han var den första svenska lagkapten som fick lyfta bucklan. Han har sju Norris Trophy och jag vet knappt hur många Stanley Cup han vunnit.– Dessutom för hans arbete i Börjes stiftelse. Så det kändes ganska självklart.

Hockeysverige.se tog ett varv i vimlet bland NHL-spelare för att få några röster kring i vad Nicklas Lidströms storhet var som hockeyspelare:



Mats Sundin:

– Jag får citera Glen Healy, som är vd för NHL Alumni. Han kallade Lidström för ”the perfect human being”. Det man i alla fall kan säga att han var den perfekta ishockeyspelaren. Han hade egentligen allt som back, en stor spelare. Dessutom vann han i stort sett allt. Både individuella priser i NHL och som lag både i Nordamerika och i landslaget. Han har haft en fantastisk karriär.

Andreas Lilja:

– Han var en spelare som aldrig gjorde misstag, var alltid på rätt sida och en du alltid kunde luta dig mot.

Sundin, Lilja & Näslund.

– Hans blick för spelet. Han var lugn och såg alltid ut att ha gott om tid, precis som alla andra riktigt stora backar. Kenny Jönsson var en annan som kanske inte var lika stor som Nicklas, men som också alltid hade tid och aldrig stressad.

Anders Hedberg:

– Det var framför allt hans spelsinne. Spelsinne är att förstå vad som kommer att hända, att se vilken och när jag ska passa, hur ska jag röra mig i förhållande till motståndarna när dom har pucken. Hans spelsinne var det absolut superklass på.



Mattias Norström:

– Att få det svåra att se enkelt ut på isen. Jag brukar säga till hockeyfolk och folk som gillar att titta på hockey att ska du förstå Nicklas Lidströms storhet måste du se fem matcher i rad och inte bara en match.

– På ”highlightsen” fick man se hans fina mål och passningar, men tittar du på Nicklas så spelade han i stort sett halva matcherna. Storheten var nästan som hos en schackspelare. Han tog otroligt kloka beslut när han valde att spela enkelt eller slå sina genialiska passningar.

– När man tittade på Nicklas kunde han på ett positivt sätt få det att se tråkigt ut eftersom han tog så många rätta beslut. Det var också därför han gjorde sig förtjänt av att vinna alla dessa Norris Trophy och Stanley Cup. Jag tror han är den mest kompletta back jag sett någon gång.

Hedberg, “Notan” och “Lill-Pröjsarn”

– Jag spelade inte med Nicklas, men har sett honom en hel del. Han var så duktig allround och behärskade alla delar. Han hade även ett fantastiskt spelsinne.– När han kom över och skrev kontrakt med Detroit kom han från Västerås. Då var min gamla kompis, Bosse Olofsson, där. Bosse tyckte att Nicklas skulle träffa mig. På hemvägen stannade vi till i New York. Sedan var vi ute på stan, handlade lite och så där. Det är en jätteskön kille.

Mikael Samuelsson:

– Hans storhet skulle jag säga var att han inte gjorde några misstag. Man kallade honom för ”the perfect human”. Nicklas spelade enkelt på isen. Du fick alltid passningarna vid rätt tillfälle. Det såg inte speciellt svårt ut, men bra spelare får det att se lätt.

– Jag delade bil med Andreas Lilja som hade äran att spela med honom under hela första säsongen. Han sa:

– ”Det är hur lätt som helst att spela i Detroit”.

– ”Jo, men titta vem du spelar med.”

– Det fick Andreas erfara då han senare inte spelade med Nicklas. Sådan balans, tajming och spelsinne. Hans enkelhet gjorde hans storhet.

Douglas Murray:

– Oj, var ska jag börja…. Han hade allt från hur han varit som lagkamrat, ledare, spelare, exemplarisk, robot på isen och att han inte vet inte hur man gör fel. Även för någon som inte var i närheten av hans talang kunde man lära sig väldigt mycket genom att titta på honom eftersom han hela tiden tog så otroligt bra beslut.

– Han gjorde andra spelare bättre och jag tror att han aldrig gett en forward någon dålig passning så att jag kunde smälla på dem. Han satte allt alltid forwards eller backarna i en otroligt bra position. Den perfekta hockeyspelaren.

Samuelsson, Murray & Tärnström.

– Han gjorde inte ett misstag. Mr. Perfekt. Det finns en anledning till att man säger så om Nicklas. Jag hade som grej att varje gång vi mötte Detroit bläddra i den bibba om varje spelare man fick och hans var 16 sidor lång. Det var en ganska bra in för match grej.

Kent Nilsson:

– Nicklas var bra i varje match. Bra spelsinne, bra lagspelare… Han hade egentligen allt. Sedan spelade Nicklas i ett väldigt bra lag, men han var också väldigt delaktig i att det kunde bli ett bra lag.



Mats Thelin:

– Han spelade väldigt enkelt och det tror jag många kan ta efter idag. Alla kan inte vara Erik Karlsson. Man måste fråga sig själv varför han vann sju Norris – jo, för att han spelade enkelt. Ett bra förstapass och sedan väldigt placeringssäker.

Niklas Hjalmarsson:

– Nicklas fick det att alltid se så enkelt ut när han spelade. Det är vad jag först tänker på. Klart att han någon gång gjorde något flashigt, men han låg rätt, rätt med klubbar, rätt position, sköt vid rätt tillfälle och det här gjorde att allting såg så lätt ut för honom. Klart att det där var något jag blev lite avundsjuk på.

“Kenta”, Thelin och Hjalmarsson.

Marcus Nilson:

– Det talar för sig själv. Världens bästa back helt enkelt.



Christian Berglund:

– Nicklas var bäst på allt. Både offensivt och defensivt.

Berglund, Nilson & Nilsson.

– När man ser på highlights får man oftast se alla mål han gjort, men det jag tyckte var roligast att se var då han snodde puckar från folk på ett sätt många inte kan göra. Jag snackade med Dick Tärnström om att när man kom två mot en och den man mötte var ”Lidas” var man rädd för första gången eftersom man visste att varje ”flipppuck” man lade kunde han ta ner som ingenting.– Det är många små detaljer som folk inte alltid förstår hur otroligt svårt det är. Alla kan göra mål, men alla kan inte göra det Nicklas klarade och folk inte såg.

FOTNOT: Samtliga bilder är tagna av Ronnie Rönnkvist.

TV: Nylander inför matchen i Avicii Arena