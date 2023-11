ANNONS

Den amerikanska collegedivisionen WCHA firar sitt 25-årsjubileum med att plocka ut de 25 bästa spelarna som spelat i ligan. Sedan tidigare återfinns Maria Rooth bland spelarna – och nu tar även Kim Martin Hasson plats, meddelar WCHA på sin hemsida.

För att fira sitt 25-årsjubileum väljer Western Collegiate Hockey Association (WCHA), som är en del av den amerikanska collegeligan NCAA, att plocka ut de 25 bästa spelarna som spelat i collegedivsionen genom åren.

I oktober tog Maria Rooth plats i stjärnlaget tack vare sina insatser för University of Minnesota-Duluth mellan 1999 och 2003 – och nu får hon sällskap av ytterligare en svensk hockeyikon.

“En sådan ära”

Via sin hemsida meddelar WCHA att Kim Martin Hasson är en av fem spelare som tar en plats i stjärnlaget den här månaden. Martin Hasson spelade, liksom Rooth, för University of Minnesota-Duluth mellan 2006 och 2011 där hon på 99 matcher för collegelaget noterades för 20 hållna nollor samt hade ett snitt på 94,3 procent i räddningsprocent under sina år i collegeligan.

“En sådan ära! Jag älskade mina fyra år på University of Minnesota-Duluth och har fantastiska minnen med otroliga människor”, skriver Martin Hasson i ett inlägg på Instagram.

Kim Martin Hasson vann det nationella mästerskapet 2008 och är tillsammans med Elin Holmlöv, som också spelade med University of Minnesota-Duluth den säsongen, den senaste svensken att vinna det nationella mästerskapet inom den amerikanska collegedamhockeyn.

Sedan 2022 är Martin Hasson sportchef i Frölunda.

