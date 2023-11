ANNONS

Jack Kopacka har gjort succé i Brynäs. Nu uppges parterna diskutera en förhandling. För hockeysverige.se möter skyttekungen uppgifterna.

– Om det nu är så att det diskuteras, så…

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var under onsdagen som Expressen rapporterade att Jack Kopackas representanter och Brynäs diskuterade en kontraktsförlängning. Amerikanen har gjort nio mål under säsongsupptakten och toppar HockeyAllsvenskans skytteliga - och enligt tidningen ska han prioritera en fortsättning i Brynäs IF.

Oavsett om klubben går upp i SHL eller inte.

Efter onsdagens 2-0-förlust mot Tingsryd bemötte Jack Kopacka uppgifterna om sin framtid.

– Ooh, jag kan inte kommentera det där. Jag är faktiskt inte helt säker, sade han på frågan om det diskuterades en kontraktsförlängning.

Är du öppen för att stanna i Brynäs?

– Ja. Om det nu är så att det diskuteras är jag mer än öppen och villig att prata med klubben om det.

Jack Kopacka: “Jag är inte speciellt orolig”

Kopacka hade en flygande start, med nio mål på sina tio första matcher, och hade redan då överträffat målskörden från förra säsongen. Då satte han åtta puckar för Kristianstad. Jack Kopacka har nu gått mållös från de senaste fem matcherna.

– Jag fick en fin kemi från start med Miks (Indrasis) och Johan (Larsson). De har ju massor med erfarenhet och hjälpte mig mycket. Så ja, jag hade en ganska bra start, men den senaste tiden har det inte varit bra nog, suckar han.

– Vårt lag är väldigt offensivt framåtlutat. Vi har många skickliga spelare och har mycket bredd. Vi har pucken mer än vi hade i Kristianstad. Men just nu får vi inte in pucken.

Foto: Bilbyrån.

2-0-förlusten mot Tingsryd innebar att Brynäs nollades för andra hemmamatchen i rad. De förlorade nämligen med samma siffror mot Björklöven för ett par veckor sedan.

– Idag hade vi typ bara 20 skott på mål. Mot Björklöven skapade vi massor, men råkade möta en stekhet målvakt. Jag är inte speciellt orolig för offensiven. Helst skulle vi såklart vilja fortsätta göra fem mål per match, som vi gjorde i början, men det kommer inte hända. Idag (läs; igår) hittade vi inte något sätt att få in pucken på kassen.

– Det är tufft att komma tillbaka efter ett uppehåll och åka på en sådan här förlust.

På fredag väntar Västervik på bortaplan. Senast lagen möttes var det just Jack Kopacka som avgjorde matchen, i förlängning.

– Vi måste sluta övertänka saker och spela enklare. Vi måste få puckarna på mål och gå för returer. Den här matchen spelade vi väldigt mycket på utsidan. Det är inte bara dåligt, för det betyder att alla vill ha pucken, men vi behöver vara mer strukturerade i vårt offensiva spel.

Brynäs ligger tvåa i HockeyAllsvenskan.

TV: Dystra siffror för Oskarshamn