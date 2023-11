ANNONS

NHL Alumni Association instiftar ett nytt pris i Börje Salmings ära. För första gången delas Börje Salming Courage Award - och den första pristagaren blir Nicklas Lidström.

Det har snart gått ett år sedan Börje Salming gick bort i sviterna av ALS. Den här helgen är det exakt ett år sedan han hyllades stort i samband med två Torontomatcher i Scotiabank Arena.

1996 valdes Börje Salming in i Hockey Hall of Fame, som första svensk. I samband med årets Hall of Fame-helgs instiftas nu ett nytt pris av NHL Alumni Association: Börje Salming Courage Award.

Nu har organisationen meddelat att den sjufaldiga Norris Trophy-vinnaren Nicklas Lidström blir den första mottagaren av priset. Enligt Glenn Healy, president och verkställande direktör för organisationen, kommer Lidström att få priset före torsdagens match mellan Detroit och Ottawa i Avicii Arena.

Healy säger att han skapat priset tack vare Salmings inflytande på svensk hockey och för att han banade väg för att göra NHL till en global liga.

– Någon måste vara först, eller hur?, säger Healy till nhl.com.

– Han var en pionjär. Den första killen som bröt isen, den förste som gick den väg ingen hade gått före honom.När man pratar med svenska spelare är han fortfarande högt vördad. Han är närmast en gudaliknande figur när det kommer till hockeyn i Sverige.

