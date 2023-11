ANNONS

Björn Liljanders Malmöbygge gör succé. För hockeysverige.se berättar sportcheferna om nycklarna bakom den starka hösten, forwardsjakten - och dialogen om en förlängning med stjärnor som Janne Kuokkanen.

– Det finns förutsättningar - men sen måste vi komma överens också.

Många Malmöprofiler har lämnat klubben på senare tid. Oscar Alsenfelt fick inte vara kvar, Carl Söderberg lade skridskorna på hyllan, bröderna Sylvegård har flyttat till Växjö och bröderna Westerholm är tillbaka i Finland.

Men tappen tycks inte ha bekommit Redhawks det minsta. I stället går förra säsongens jumbolag mot sin bästa säsong på länge. Håller de sitt nuvarande poängsnitt säsongen ut gör de sin bästa säsong sedan 2017/2018, då de slutade sexa och sedermera gick till semifinal. Malmö ligger just nu så bra som fyra, och så högt har de inte kommit i högstaligan sedan 1995.

Men vilka är egentligen nycklarna bakom skåningarnas starka höst?

– Vi har en röd tråd i allt vi gör, berättar sportchefen Björn Liljander för hockeysverige.se.

– Vi har en röd tråd i alltifrån hur vi byggt laget, till hur vi vill spela, till hur vi tränar i den dagliga miljön, till hur tränarna leder och driver verksamheten. Vi är enda på många sätt och vis och har tagit stora steg redan nu. Vi har byggt laget på det sätt som vi vill bygga laget, fortsätter han.

“Det ger en härlig dynamik”

De flesta var inför säsongen överens om att det i stora drag var ett “nytt” Malmö som började utkristallisera sig. Från de lag som gick till två raka semifinaler, ledda av tränaren Peter Andersson och sportchefen Patrik Sylvegård, finns det inte längre speciellt många beröringspunkter med dagens Malmö.

– Vi är fortsatt ödmjuka och vet att det är en tuff liga, men vi har ett jäkla driv i gruppen. Vi har ett ungt lag, men också ett jäkla driv från de äldre. Det ger en härlig dynamik.

– Jag tycker också att de nya har kommit in med ett nytt friskt blod. De är inte präglade av det som hänt här de senaste åren. Samtidigt står de som är kvar här för jäkligt bra saker. (Fredrik) Händemark, “Foppa”(Christoffer Forsberg), (Johan) Olofsson, (Joakim) Ryan med flera är hungrigare än någonsin. Det är en annan stor nyckel för oss.

– Jag tycker också att alla i laget gläds med och för varandra. Det är också ett väldigt bra tecken, säger Björn Liljander.

Fredrik Händemark lyfts fram. Foto: Bildbyrån.

Är du förvånad över de steg ni tagit?

– Jag tittar inte så mycket på tabellen. Jag lever match för match och vecka för vecka, och tittar på processen och hur vi ska kunna utvecklas och ta nästa steg. Det är en tajt liga med tajta matcher och det avgörs ofta med uddamålet hit eller dit. Men det vi känner är att vi har något bra på gång och att vi kan slå alla lag.

Trots Malmös fjärdeplats har de lika långt till Rögle på tiondeplatsen som till Färjestad på förstaplatsen. Det skiljer sju poäng till båda positionerna. Vill man se glaset som halvtomt går det också att säga att Malmö är en poäng ifrån att ligga utanför topp-sex och bara har fem poäng ned till MoDo som ligger utanför topp-tio. MoDo har dessutom spelat en match mindre.

– Det här är ett Marathon och vi har bara kommit en tredjedel in på loppet. Vi rusar inte iväg av att vi ligger där vi ligger, och hade inte gjort det om vi legat längre ned heller. Vi jobbar med att få ihop en bra prestationsmiljö och ett bra arbetsklimat. Ju bättre den är med den grupp vi har, desto roligare säsong kommer det bli.

Förklaringen bakom succévärvningarna

Ifjol föll Malmö pladask mycket tack vare misslyckade spetsvärvningar. Kristian Vesalainen tvingades lämna redan efter 15 matcher och Lukas Wernblom gjorde inte ett enda mål på hela SHL-säsongen. Han gjorde dock tre mål i kvalet mot Brynäs. Den här säsongen är utdelningen en helt annan. Janne Kuokkanen ligger trea i hela SHL:s poängliga, och i Malmös interna är fyra av de sex främsta nyförvärv. Där räknas dessutom inte norrmannen Thomas Berg-Paulsen med, och han är tvåa i den interna skytteligan med sina fem mål.

Björn Liljander förklarar nycklarna bakom den vassa träffprocenten på värvningarna:

– Jag är inte förvånad. När vi gjort rekryteringarna har vi jobbat med så mycket sannolikhet som möjligt. Samtidigt jobbar vi med människor, så allt kan hända och det kan ta olika tid för personer att få det att funka. Det är alltid svårt med rekrytering, så det gäller att vara så noggrann som man kan vara och se till att sannolikheten för att det blir bra är så hög som den kan vara. Nu är vi såklart glada och tacksamma för den start vi fått.

– Mitt första år fick vi börja bygga laget ganska sent. Det här året blev vi klara för SHL väldigt sent, men vi gjorde ett bra förarbete under hela säsongen när det gäller scoutingen och rekryteringen till den här säsongen. Så fort vi grejade SHL-kontraktet kunde vi i princip bara trycka på knappen.

Janne Kuokkanen. Foto: Bildbyrån.

Liljander har redan förlängt med Berg-Paulsen. Bland nyförvärven med utgående kontrakt finns också Teemu Kivihalme, Lauri Pajuniemi, Alan Quine och inte minst storstjärnan Janne Kuokkanen.

Jobbar du redan nu för att försöka förlänga med några av dem, kanske framför allt Kuokkanen?

– Ja, det är inget att sticka under stolen med att jag har en dialog med flera av dem. De flesta sportchefer jobbar med just det den här tiden på året.

– Av naturliga skäl har jag en dialog med flera spelare inför framtiden. De som varit positiva injektioner och gjort skillnad är såklart jätteintressanta för en fortsättning.

Letar forward: “Då slår vi till”

Sportchefen har fått positiva signaler.

– De verkar stortrivas i Malmö, vilket är glädjande. Det finns förutsättningar - men sen måste vi komma överens också.

Parallellt med detta letar Björn Liljander också efter en ny forward, som rent numerärt ska ersätta Lukas Wernblom som släppts till finska TPS.

– Ja, det gör vi såklart. Hittar vi den spelare som vi tror kan hjälpa oss kommer vi försöka agera.

– Samtidigt har vi några unga killar, som Albert Sjöberg och ett gäng juniorer, som sett intressanta ut. De kommer få tävla om platserna i laget och några andra kanske kan få lite utökat ansvar och förtroende också.

– Vi har örat mot rälsen, och dyker det upp något intressant slår vi till.

Lukas Wernblom. Foto: Bildbyrån.

Ni har nu bara elva seniorforwards i laget. Var det ändå självklart att släppa Wernblom?

– Ja, det var ett ömsesidigt beslut. Vi kunde inte erbjuda den istid han ville ha eller förväntade sig. Då kände vi att vi lika gärna kunde ge Lukas en annan miljö att utvecklas i och nå framgång i, och ge istiden till någon annan. Vi hade en god dialog, så det var inga större konstigheter, avslutar Malmös sportchef.

Här berättar Björn Liljander om värvningen av backen Nuutti Viitasalo.

