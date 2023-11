ANNONS

Malmö har drabbats av två tunga skador på backsidan. För hockeysverige.se berättar sportchefen Björn Liljander om skadorna - och om processen bakom värvningen av Nuutti Viitasalo.

– Det har varit snabba puckar de senaste dagarna, säger han.

IF Malmö Redhawks har varit höstens kanske största positiva överraskning i SHL. Efter flera år där man tillhört botten, förra säsongen slutade de till och med sist, har skåningarna i höst samlade ihop 27 poäng på 17 matcher. Det ger dem en fjärdeplats i tabellen.

Men i vinstmatchen mot Örebro för en vecka sedan drabbades de av två tuffa avbräck. Såväl Teemu Kivihalme som Matias Lassen tvingades utgå - och Malmö var nere på fem ordinarie seniorbackar.

Nu kommer sportchefen Björn Liljander med två trista skadebesked runt backarna.

– Vi vet att Lassen är borta en månad, och att Kivihalme nog blir borta längre. Men man vet ju aldrig med skador, säger Liljander till hockeysverige.se under lördagsmorgonen.

Är du orolig att skadorna ska komma in och förstöra för er, nu när ni inlett så starkt?

– Nej, man är ganska luttrad. Det här brukar hända varje säsong, oavsett om det går bra eller sämre. Det tillhör på den här nivån. Det gäller att ha en bra bredd i truppen - eller en bra juniorverksamhet. Men i vissa fall tvingar skador en att agera.

Värvar tillbaka Nuutti Viitasalo

Och så blev det nu. Skadorna gjorde att Björn Liljander valde att agera på spelarmarknaden. Under lördagsmorgonen presenterade man återvändaren Nuutti Viitasalo, som ju lånades in till klubben under säsongsavslutningen i våras. Efter nio SHL-matcher och fem kvalmatcher tvingades han återvända till SaiPa, men nu är avtalet med den finska klubben brutet och han är en Malmöspelare på riktigt.

– Nu fick vi två spelare skadade samtidigt. Hade vi bara fått en back skadad så hade vi kanske suttit lugnare i båten. Vårt beslut att värva påverkades såklart av skadorna. Samtidigt har vi Dominik Badinka, en ung och lovande back som sett intressant ut och som gjort det bra när han spelat med oss. Både på träningsmatcherna och i SHL. Men sen ska ju han, högst troligt, iväg och spela JVM med Tjeckien snart.

När Liljander gjort matematiken kom han fram till att han behövde värva.

– Det har varit snabba puckar de sista dygnen. Vi har inlett säsongen bra, men vi är inte nöjda utan vill ta nästa kliv hela tiden och förstärker nu vår trupp.

– Det känns extra kul att vi fick loss just Nuutti, som är en spelande rightback som vi känner utan och innan efter hans tid hos oss förra säsongen. Han passar in socialt i gruppen och bidrog mycket för oss på isen också. Han står för bra saker.

Hur såg processen bakom värvningen ut?

– Vi satte ihop en lista på fyra, fem spelare som skulle kunna vara aktuella för oss. Sen fick vi sondera terrängen och se vilka som är realistiska att få loss, vilka som fanns på marknaden. Och sen var vi såklart tvungna att väga in det ekonomiska perspektivet också. Där man väga in alla saker, och titta på “för vs emot”.

– Vi jobbade på flera spår och lyckades sy ihop den bästa lösningen för oss. Vi har haft en god dialog med SaiPa och Nuutti och lyckades få till allting.

“Hade velat ha kvar honom”

Liljander hymlar inte med att de gärna hade fått behålla finländaren redan efter vårens inhopp.

– Det är inget att sticka under stolen med att vi var nöjda med honom och hade velat ha kvar honom - men han satt ju på ett avtal med SaiPa. Att vi nu lyckades lösa det ändå känns jätteroligt.

En längre intervju med Malmös sportchef kommer under söndagen.

TV: Hyllningen till Adam Johnson