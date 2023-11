ANNONS

Han lånades in under slutet av förra säsongen och imponerade när Malmö säkrade SHL-kontraktet. Nu är Nuutti Viitasalo tillbaka i Malmö.

– Han visade redan ifjol att han passar väl in hos oss, både speltekniskt på isen och socialt i gruppen, säger sportchef Björn Liljander till klubbens sajt.

Nuutti Viitasalo är tillbaka i Malmö. På klubbens hemsida meddelas det att backen värvas tillbaka från det SaiPa han lånades ut från i våras. Malmö har Teemu Kivihalme och Matias Lassen skadade, och agerar nu genom att bredda backsidan.

– Vi är glada över att få tillbaka Nuutti till oss. Han visade redan ifjol att han passar väl in hos oss, både speltekniskt på isen och socialt i gruppen. Vi är tacksamma att vi kunde hitta denna lösning med SaiPa. Vi får nu in en back som kommer att kunna bidra i spelet med puck nerifrån och förstärka vårt DNA som ett speldrivande lag, säger sportchefen Björn Liljander.

Viitasalo spelade 14 matcher för Malmö förra säsongen, SHL plus kvalspel inräknat, och gjorde på dessa 1+3. Avtalet löper säsongen ut och backen ansluter redan under söndagen.

– Jag tycker mig se skillnader i spelet som jag gillar något som även Lauri Pajuniemi beskrivit när jag talat med honom i telefon. Det ska även bli roligt att spela med Lauri igen eftersom vi spelat många säsonger i TPS tillsammans och känt varandra sen vi var 12 år, säger han själv.

TV: Veckans Studio Oddset Hockey Weekend