För att gå långt krävs det att hela laget presterar på en hög nivå, men alla lag behöver också en leading line som kan ta befälet och prestera poäng kväll in och kväll ut.

Idag granskar vi Hockeyettans tio bästa kedjor så här långt under säsongen 23/24.



Halva grundserien är spelad och det börjar bli tydligt vilka som presterar och vilka som inte gör det i Hockeyettans olika serier. En sak som är ganska påtaglig är att i lagen som gjort det bra så här långt är det mer ofta än sällan så att tränarna har hittat rätt i sitt laborerande med truppen och lyckats knåpa ihop en riktig leading line.



Idag har det därför fullt logiskt blivit dags att titta närmare på formationerna som leder sina lag och verkligen har imponerat så här långt säsongen 23/24.



Här är Hockeyettans tio mäktigaste kedjor så här långt under hösten.