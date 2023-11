ANNONS

Efter en tung start på säsongen ser det ut att ha vänt för Leksand. En förklaring till lyftet är lagets förbättrade defensiv, där Patrik Norén har en nyckelroll. Leksandsbacken har bara varit inne på ett baklängesmål i fem mot fem – på hela säsongen.

– Att vara den här trygga stöttepelaren defensivt är lite av mitt spel, säger Norén till hockeysverige.se.

Leksand tycks ha vänt en negativ trend. Senaste tre matcherna har laget vunnit med 4–1, 4–1 och 4–1. Det mot lag så som Skellefteå, Luleå och Timrå. Två av matcherna dessutom på bortais. Detta efter att innan det förlorat fyra raka matcher.

En spelade som kanske gör sin bästa säsong så här långt är 30-åriga backen från Säter, Patrik Norén. Under lagets 15 inledande matcher har han bara varit inne på ett mål bakåt i spelet fem mot fem, samtidigt som han varit inne på tio mål framåt.

– Nu vet jag inte hur det ser ut för övrigt i vårt lag, men det känns som att vi över lag tajtat till defensiven. Vi är mycket tryggare i det defensiva spelet och det känns inte som att vi inte har så mycket chanser emot oss. I alla fall vad jag upplevt när jag varit på isen. Det känns tryggt, säger Patrik Norén till hockeysverige.se och fortsätter:

– Att vara den här trygga stöttepelaren defensivt är lite av mitt spel. En att kunna lita på och det har stämt defensivt för mig den här säsongen, definitivt.

Patrik Norén. Foto: Ronnie Rönnkvist

Lagt ned hårt defensivt jobb

Leksand har så här långt släppt in 32 mål, vilket är ganska lite med tanke på att laget harvat i nedre regionerna av SHL inledningsvis. Just försvarsspelet är något Leksand har jobbat mycket med inför den här säsongen, menar Norén.

– Ja, jättemycket. Det är den stora förändringen vi gjort till den här säsongen, att vi har tajtat till det mer defensivt.

– I början av säsongen blev kanske vår offensiv blev lite drabbad på bekostnad av defensiven. Att vi inte skapade så mycket framåt. Det var också många matcher där vi förlorade med uddamålet.

– Vi har hittat en annan balans nu. Vi vågar gå framåt och väljer helt enkelt rätt lägen för att göra det. Jag tycker att det var lite att vi inte vågade gå framåt i början av säsongen och blev lite väl passiva.

– Just nu är det mycket bättre och jag tror vi alla känner att vi hittat en trygghet i det där då vi vet balansen lite bättre.

Patrik Norén har den här säsongen oftast spela i backpar med Alexander Lundqvist.

– Det har fungerat jättebra och vi har hittat varandra på ett bra sätt. Vi började bygga någonting redan under försäsongen och har sedan byggt vidare på det.

– Jag och ”Ludas” (Släkt med Nicklas Lidström, alltså ”Lidas”), som vi kallar honom, är rätt lika i hur vi tänker och i spelstilen. Tvåvägsbackar med styrkan i det defensiva och håller spelet med puck ganska enkelt. Vi försöker ha bra första pass upp till forward och sedan låta dom sköta det offensiva.

– Jag tycker att han har kommit in och imponerat stort, förtjänat och fått ett stort förtroende, vilket han förvaltat riktigt, riktigt bra. Det är grymt kul att spela med honom.

Alexander Lundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Vilka målvakter vi har”

Leksand har haft en del problem på backsidan under säsongsinledningen. Matt Caito spelade sin första match för säsongen förra veckan och Anton Lindholm har varit avstängd fem matcher. Givetvis har det här påverkat Leksands defensiv.

– Det är vårt första backpar. Klart att det påverkar jättemycket om dem två inte är med. Nu när Matt har kommit in har vi fått se vilket samspel han och Anton har. Det känns som att dom hittar varandra i sömnen.

– Jag tycker också Anton har lyft sig jättemycket och varit grymt bra. Han var bra innan också, men det syns att Anton och Matt gillar att spela ihop och gör det fantastiskt bra. Det är bara kolla på Matt. Han är plus sju på tre matcher och bidrar i alla delar av spelet. Det har varit otroligt viktigt för vårt lag att få tillbaka honom.

Förra säsongen var Mantas Armalis en av SHL:s bästa målvakter. Den här säsongen har han fått tuffast tänkbara konkurrens av Filip Larsson som just nu leder SHL:s målvaktsliga.

– Vilka målvakter vi har. Två riktigt grymma målvakter. Filip Larsson har kommit in och tagit hela ligan med storm. Det var nog ingen som hade räknat med att han skulle leda målvaktsligan. Han har varit fantastiskt bra, kör på varje träning och vill bli bättre. Dessutom är Filip en ödmjuk och bra kille.

– Sedan tror jag inte att det finns någon som tvivlar på Mantas kapacitet. Vi alla såg vad han gjorde förra säsongen. Han var grym då och kommer komma upp till den nivån den här säsongen också. Jag tycker att han var riktigt, riktigt bra mot Luleå.

– Vi är väl rustade på målvaktssidan. Mantas och Filip har verkligen en tävling mot varandra som är kul att se. Båda två är grymt duktiga.

Mantas Armalis och Filip Larsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Roligt spelsystem för backarna

Patrik Norén har, trots att han ibland ses bakom motståndarnas mål, oftast setts som en stabil defensiv back.

– När jag ska sätta någon form av stämpel på mig själv har jag alltid sagt att jag är en tvåvägsback med mina styrkor i det defensiva spelet.

– Jag tycker också att jag har en offensiv uppsida också och gillar att hänga med upp i anfallen. Vi har ett ganska tillåtande spel där backarna får följa med upp.

– Det dök upp ”highlights” på ”Lunkans” (Alexander Lundqvist) mål uppe i Luleå där han och Matt (Caito) var längst upp uppe vid målet. Vi har ett roligt spel för oss backar där vi kan hoppa med och deltaga i offensiven.

Hur mycket av det här rörliga anfallsspelet är improviserat och hur mycket är uppstyrt?

– Vi har vissa rörelsemönster vi försöker jobba utifrån. Att vi ska göra lite platsskiften, rulla ner lite grann vid sidorna och sådana saker.

– Till slut öppnar det då upp sig någonstans för våra forwards. Även om dom kan hamna högt upp kan det bli att isytan är öppen där eller som det blev på ”Lunkans” mål, att det öppnar upp sig nere vid målet.

– Det är någonting som behövs eftersom många lag är duktiga defensiv samtidigt som det är tajt i den här ligan att komma till målchanser. Alla fem behövs i anfallszonen och det går inte att bara rulla runt med tre forwards för då blir dom ganska ofta uppkäkade.

Ni har haft relativt samma lag under många säsonger nu, är just kontinuiteten viktig om man ska klara ett sådant rörligt anfallsspel med många platsbyten?

– Ja, absolut. Kontinuiteten är viktig för hela spelet över lag. Att vi litar på varandra och är trygga i det vi gör.

– När vi gjort den här förändringen i spelet tror jag att det gått snabbare att göra den då vi är lite kompatibla från början och känner till varandras styrkor och svagheter. Hela den processen blir nog lite kortare och enklare då.

“Om jag känt någon stress? Nej, det har jag inte”

Senaste tre matcherna har Leksand vunnit med 4–1 mot Luleå, Skellefteå respektive Timrå.

– Framför allt har det handlat om balansen i vårt spel. Att vi har tajtat till det lite och vågat sticka fram i rätt läge.

– Som jag nämnde tidigare har vi varit lite väl defensiva, backat av och säkrat upp. Om vi hamnat i underläge har vi inte riktigt kunnat ta oss i kapp. Nu känns det som vi spelar på tålamodet, vågar sticka fram och har också tagit ledningen i två av senaste tre matcherna.

– Det har känts jäkligt tryggt efter vi tagit ledningen och tredje perioden mot Timrå, då vi gick in till den med 3–1, kändes lugn, trygg och att dom inte hade något farligt alls. Det är en väldigt skön känsla att ha det med sig.

Har du personligen varit stressad över tabelläget?

– Nej, det har jag faktiskt inte. Jag hade varit mycket mer stressad om jag känt att vi inte visste vad vi höll på med. Att vi inte hade någon plan.

– Vi har ändå pratat om den här förändringen och att det kommer ta tid innan vi hittar rätt. Jag har hela tiden känt att jag inte är orolig och vetat vad det här laget kan.

– Sedan är det jämt i tabellen så det går inte att stirra på den efter tio matcher, utan man får se lite till prestation. Poängen måste in, så är det givetvis, men om jag känt någon stress? Nej, det har jag inte.

Jon Knuts, Martin Karlsson och Carter Ashton finns just nu på Leksands skadelista. Däremot räknar tränarduon, Charles Berglund och Mikael Karlberg, med att Justin Kloos kan vara tillbaka.

– Att Kloos är tillbaka betyder såklart mycket. Jag tycker att han var grymt bra då han kom in mot Örebro i premiären. Sedan var det, tyvärr, lika fort ut igen.

– På dom få minuterna han spelade i den matchen visade han upp vilken kämpe han är. Han tar smällar, ger smällar, skapar tid och ytor för sina medspelare så han blir viktig för oss, absolut, avslutar Patrik Norén.

Justin Kloos. Foto: Ronnie Rönnkvist

TV: Därför är Färjestad bäst i SHL