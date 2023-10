Boden kan summera en riktigt lyckad helg med två raka segrar och ett spel där framförallt defensiven förtjänar beröm. Men när Hudiksvall besegrades med 2-1 i en tidig toppmatch hade lagen olika typer av offensiva bryderier.



Sex friska poäng in på kontot och ett insläppt mål på två matcher. Det är klart att Boden kan summera en synnerligen lyckad hockeyhelg hemma i Hive Arena.



Efter lördagens 3-0 mot Strömsbro vann norrgänget det prestigefulla toppmötet mot Hudiksvall med 2-1 under söndagen och trots att Boden hade sina två förmodligen bästa backar Isak Pantzare och Felix Dahlroth på skadelistan och fick plocka ner trotjänaren Viktor Sandberg som back är det framförallt försvarsspelet som imponerar.



Det är tydligt att Joakim Fagervall klivit in i båset och fått till en bra struktur. Boden är k