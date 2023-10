ANNONS

Leo Carlsson har tagit sig från Örebro till världens bästa hockeyliga.

I en intervju med hockeysverige.se berättar hans förre tränare Marcus Weinstock om supertalangens resa till toppen – och känslorna efter drömdebuten.

– Det är oerhört stort och jag känner en väldig stolthet, säger Weinstock.

Leo Carlssons debut som 18-åring för Anaheim Ducks i NHL är lite som plockat ur gamla tidningen Pucken, eller Buster om ni så vill. Mål direkt och med det en av de yngsta svenskarna någonsin att ”måla” i NHL. Bara Rasmus Dahlin var yngre. Närmare bestämt drygt 100 dagar.



En som följde Leo Carlsson under många år som J20-tränare i Örebro är Marcus Weinstock. Givetvis kunde han inte förutse att en av hans juniorkillar skulle debutera som 18-åring i NHL.

– Nej, den resan är lång och nålsögat inte så stort. Däremot såg jag att det fanns någonting extra, berättar Marcus Weinstock för hockeysverige.se och fortsätter:

– Pandemin som kom var inte roligt för någon överhuvudtaget, men Leo hade nytta av den eftersom han fick träna fys mycket och hårt. Det gjorde att han växte mycket första året han var här.



Hur upplever du honom vid sidan av isen?

– Rolig, speciell och ganska obrydd. Han tar ganska lätt på saker och ting vid sidan av. Inte i träning, men mer socialt. Glad och positiv.

– Att han stammar kunde vara en jättebörda, men det bekommer honom inte alls och är inga problem överhuvudtaget.

Hur upplever du honom på isen?

– Skicklig, väldigt smart och, som dom sagt där borta, smygsnabb. Det ser inte ut att gå så snabbt, men han är ganska snabb.

– Bra spel-huvud, förstår spelet och ser situationer innan dom uppstår. Sedan har Leo överlag byggt på längd och fysik under tiden som gått.

– Klart att man såg att det fanns något speciellt i huvudet på honom. Antingen har man det där annars har man det inte. Sedan går det att till viss del träna sig till det, men absolut inte till allt.

Leo Carlsson har tagit sig hela vägen från Örebros juniorer till världens bästa hockeyliga. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Han anpassar sig alltid efter den nivån han är på”

Vad är det unika med Leo Carlsson som hockeyspelare?

– Att han ser och kan läsa av situationer så fruktansvärt väl. I hans ålder kunna titta på hur en back ställer skridskorna i en mot en situation, hur man ska flytta backen för att ta nästa yta…

– Det är något speciellt och inte många som har det. Har man det där, vilket är få för unnat…, och han har det.

Som tidigare tränare till honom, hur var känslan då Niklas Eriksson slängde in honom i SHL säsongen 2021/22?

– Det var absolut jätteroligt. Klart att vi tyckte det var kul att fick chansen, men också tog vara på den. Leo hade verkligen gjort sig förtjänt av den och bad inte heller om ursäkt.

– Han tog för sig då han kom upp och spelade exakt som han gjort i juniorerna. Någonstans är det Leos styrka, att han anpassar sig efter den nivå han är på.

– Leo kom in till oss i J20 från J18 och det tog inte lång tid för honom att anpassa sig. Samma sak när han kom från J20 till A-laget. Från A-laget till landslaget, han skulle vara med där en vecka för att se och lära. Det slutade med att han var förstacenter i VM. Han anpassar sig alltid efter den nivån han är på.



Leo Carlsson svarade för tre mål och totalt fem poäng på åtta matcher i VM.

– Jag tycker hans prestation i VM var klart godkänd och lite till. Han hade inte spelat center på hela säsongen. Han ville vara center från början, men var då inte riktigt redo i det defensiva spelet. Samtidigt spelade han center lite till och från ibland.

– Det syntes under VM att han klarade av det också och han gjorde det bra, absolut.

Leo Carlssons succé i NHL-debuten: “Målet är oerhört snyggt”

Vilka förväntningar hade du och Örebro kring Leo Carlsson då han åkte över till Anaheim tidigare i år?

– Vi på juniorsidan är inte så insatta i det eftersom han är förbi vår nivå med råge. Någonstans hade man för Örebros skull hoppats att han skulle komma tillbaka.

– Däremot, för hans egen skull, hoppades jag verkligen att han skulle slå sig in där borta. Åker man över och gör den satsningen vill man slå sig in. Leo lyckas, som jag sa tidigare, anpassa sig till den nivån han är på hela tiden. Jag är inte förvånad över att han har lyckats slå sig in.



Debut och mål i första matchen…

– Jag kan inte säga att jag har full koll på prestationen, men av det jag läst och sett tycker alla att han gjort det väldigt bra. Det går inte att understryka något annat än det.

– Målet han gör är oerhört snyggt. En två-mot-etta där han får ett överspel och lyckas trycka upp pucken i nättaket. Missräkningen är att Anaheim fick stryk, men det kommer många matcher till som han har chansen att vinna.

Leo Carlsson är en stor del av Anaheim Ducks framtid. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Marcus Weinstock: “Känner en väldig stolthet”

Kan du klä ord på känslan då en kille du haft som junior debuterade i NHL?

– Leo är den första från klubben som slagit sig in i NHL, en spelare som gått genom våra led. Det är oerhört stort och jag känner en väldig stolthet som före detta tränare. Så känner vi alla på juniorsidan, att vi och framför allt Leo lotsat sig igenom det här nålsögat och tagit sig hela vägen fram.

– Det är såklart oerhört stort för honom själv att slå sig in, men även en fjäder i hatten för Örebro som organisation att ha varit med och tagit fram en sådan spelare. Vi har varit med och gjort en liten del till skillnad mot Leo som själv gjort den största bedriften.



Vilka förväntningar är realistiska att ha på honom den här säsongen?

– Oj… Jag är inte jättevälinsatt i NHL. Tränaren hyllar Leo och tycker att han ska vara en bidragande spelare.

– Anaheim bygger över lång tid och ser att det kanske inte är den här säsongen de kommer vara som bäst. Leo ska bara njuta av den här säsongen, lära sig så mycket han bara kan, spela sin bästa hockey så man om något år kan sätta ihop en bra organisation och trupp.

– Nu har Anaheim ett par unga på uppåtgående med Leo, (Trevor) Zegras, (Troy) Terry och lite sådana gubbar. Det kan nog bli bra lite längre fram, men den här säsongen kan Anaheim få det lite tufft.

– Leo personligen vill nog bra en spela än så bra hockey han kan och bidra, avslutar Marcus Weinstock som sedan 2020 jobbar som J20-tränare i Örebro.

TV: Leo Carlssons drömdebut