ANNONS

Laval förlorade nattens match mot Rochester med 4–5. Det blev ändå en minnesvärd match för den tidigare SHL-målvakten Strauss Mann – som blev en av hemmalagets målskyttar i matchen.

Efter att ha spenderat fjolårssäsongen i San Jose Sharks organisation skrev den tidigare Skellefteå AIK-målvakten Strauss Mann på ett AHL-kontrakt med Laval Rocket inför den här säsongen.

I natt fick den tidigare SHL-målvakten förtroendet mellan stolparna i sin nya klubb – och det blev en minnesvärd match för amerikanen. Laval förlorade förvisso matchen med 4–5 efter övertid, men i den första perioden lyckades Mann skriva in sig i målprotokollet.

Svensken inblandad i målet

Detta efter att han varit sista Laval-spelare på den puck som letade sig in i Rochester-målet i samband med en avvaktande utvisning. Rochesters svenske forward Filip Cederqvist sköt in pucken från bakom förlängd mållinje, varpå pucken träffade Mann och sedan styrdes hela vägen in i den tomma målburen på andra änden av isen.

Målet innebar en 1–3-reducering i matchen, där Laval lyckades hämta upp ett 1–4-underläge till 4–4 innan Rochesters avgjorde i förlängningen genom storlöftet Jiri Kulich, vilket var forwardens tredje mål i matchen. Lias Andersson stod för två assist för Laval, medan Isak Rosén och Linus Weissbach noterades för varsin assist.

Efter tre spelade matcher står Mann noterad för en räddningsprocent på 85,7 procent denna AHL-säsong.

Se målet i videospelaren ovan!

***

Fredrik Karlström stod för två poäng när hans Texas Stars i natt besegrade Chicago Wolves med 7–3. Karlström fanns först med i förarbetet till Curtis McKenzies 1–0-mål i den första perioden, innan han själv satte sitt 6–3-mål i tom kasse.

***

Oskar Steen lyckades även han skriva in sig i målprotokollet i natt, då han punkterande mötet mellan Providence och Bridgeport. Med 19 sekunder kvar av matchen lyckades forwarden sätta 4–2 i tom kasse och därmed noteras för sitt andra mål denna AHL-säsong.

Även Fabian Lysell skrev in sig i poängprotokollet för Providence, då han noterades för en assist i segermatchen.