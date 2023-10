ANNONS

Elliot Ekmark fick inte riktigt fäste i Linköping och det blev heller ingen fortsättning i Björklöven. Efter några röriga år har Ekmark nu funnit sig till rätta i Almtuna - där han gjort inledande succé.

– Det är lite därför jag hamnade i Almtuna, att jag ville ha en säker plats och trygghet, säger han till hockeysverige.se.

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förväntningarna har varit och är fortfarande stora på Linköpingsfostrade Elliot Ekmark. Han debuterade 2019 i SHL, men har under åren haft svårt att riktigt etablera sig i Linköpingströjan.

Nu gör 21-åringen en omstart i Hockeyallsvenskan för Almtuna IS.

– Det var en otroligt rolig tid. Jag hade mina bästa polare i laget och umgicks hela tiden med dem i skolan och hockeyn, berättar Elliot Ekmark då hockeysverige.se träffar honom för en intervju och frågar honom om hur han ser tillbaka på junior- och pojklagstiden i Linköping.

– Det var mycket där jag hittade mitt eget spel och utvecklades som mest. Jag är otroligt positiv till den tiden. Tittar jag tillbaka så saknar jag den tiden, absolut.



Är det något speciellt minne från junioråren som ligger dig extra varmt om hjärtat?

– Det var en rolig avslutning med ett J20 SM-guld även om jag var skadad under sista delen av den säsongen. Jag kände mig ändå delaktig efter som jag hade varit med polarna där under tre, fyra år.

“En väldigt konstig säsong”

– Jag kommer ihåg hur nervös jag var. Dagen jag visste att jag skulle spela var extra nervig. Vi var nere i Oskarshamn och någon minut innan matchstart blev det förseningar. Då satt jag inne i omklädningsrummet och det pirrade lite extra, säger Elliot Ekmark med ett skratt och fortsätter:– Det var jätteroligt, men jag försökte inte tänka på det stora utan bara fokusera på att gå in och göra det jag skulle. Helt enkelt inte tänka för mycket.

Förra säsongen blev brokig för Elliot Ekmark. Det var en säsong som han inledde i Linköping, men avslutade i Björklöven.

– En väldigt konstig säsong, men också en jag kan lära mig mycket av. Jag var skadad första delen av försäsongen. Det var absolut ganska tufft mentalt att sitta vid sidan länge och nästan bara vara i gymmet. Jag hamnade nästan lite utanför gruppen eftersom jag inte var med hela tiden.

– Även om det var jobbigt mentalt var det något jag fick leva med och lära mig något av. När jag sedan fick komma upp till Björklöven fick jag en nystart, kom in i gruppen bra och tiden i Björklöven blev jätterolig. Gruppen var underbar och jag lärde känna många nya kompisar där.

I Björklövens tröja. Foto: Bildbyrån.

Säsongen innan var Ekmark också utlånad en sväng från Linköping, då till Västervik.

– I Västervik var jag bara tre matcher…



Hur påverkade det dig att bli utlånad och inte känna sig stabil i truppen?

– Det har varit jobbigt att inte riktigt veta var jag skulle vara, hur mycket jag kommer att få spela och så vidare - samtidigt som det är i de här åren man ska spela så mycket som möjligt och utvecklas.

– Jag tror att jag kan dra stora lärdomar av det också och det är lite därför jag hamnade i Almtuna, att jag ville ha en säker plats och trygghet. Lite pressad kände jag mig, absolut, men jag får se det positivt. Jag fick väldigt bra erfarenheter och lärdomar av att vara med tidigt i seniorhockeyn.

Därför valde Elliot Ekmark Almtuna

Elliot Ekmark gjorde ett väldigt fint allsvenskt slutspel med Björklöven. Trots det blev det ingen fortsättning där den här säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Ja, vi pratade, men det vi kom fram till i slutet var min personliga utveckling. Jag kände att jag skulle få mer speltid och förtroende i Almtuna.– Jag fick en väldigt bra bild av både Tony (Mårtensson), (Robert) Kimby och Jimmy (Anderström). Det kändes som Almtuna var rätta valet för min utveckling.– Jättebra. Det är ett roligt lag och en otroligt bra grupp. Ganska många av killarna är i min ålder, vilket gör det extra roligt. Dessutom är det många som jag känner sedan tidigare från landslag och ungdomsåren, (Alexander) Ljungkrantz, (Filip) Barklund…– Första tiden har varit otroligt rolig utanför isen samtidigt som det gått ganska bra på isen också. Jag tror att det där hänger ihop lite.

Elliot Ekmark har så här långt svarat för fyra mål och totalt sju poäng på sju matcher, vilket han leder den interna poängligan med.

– Det känns som en liten spärr har lossnat. Jag har släppt loss lite i framför allt spelet med puck.

– Det är vad jag känt i Linköping, att jag var en för defensiv spelare om jag jämför med hur jag var i junioråren. Jag har fått tillbaka lite självförtroende med pucken och det har varit riktigt kul.

Draftades av Florida Panthers

Sommaren 2020 draftades Elliot Ekmark av Florida Panthers.

– Det var en stor dag. Jag kommer ihåg att det var på hösten eftersom det var corona. Jag hade varit på en träning och satte mig i soffan och följde draften. Givetvis var det en otroligt nervös dag, men det blev roligt i slutändan, säger Ekmark med ett leende.

Han hade haft lite snack med just Florida innan draften.– Ja, det hade jag absolut. Jag hade snackat med en del klubbar, men hade ingen känsla för vad eller om det skulle bli något. Jag är väldigt glad över att det blev Florida.

Med tanke på vad du säger, blev det en överraskning att du ens blev draftad?

– Jag ville inte ha förhoppningar eller tro att det skulle bli något utan jag skulle försöka se det som en bonus i så fall.

– Sedan var det jättekul att jag blev draftad, men det förändrade egentligen inte jättemycket i vardagen. Det är ändå hårda jobbet som gör om man kommer hela vägen eller inte. Det spelar inte en jättestor roll om man går i draften, men det var absolut jättekul. När jag varit där över har jag tagit med mig hem stora lärdomar.

– Jag har varit på en camp. De två första blev inställda och vid den tredje var jag skadad, men i somras var jag där på min första. Det var otroligt roligt att lära känna några spelare på andra sidan, coacherna och så vidare.

Ekmark är draftad av Florida. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka lärdomar drog du av campen?

– Det är ett lite annorlunda spel. Mycket handlar det om att vinna sina kamper, vara stark på klubban och vara stark på pucken. Största skillnaden mot svensk hockey är att allt blir mycket tajtare.

– Man måste vara redo när pucken kommer för man har inte samma tid på sig där borta. Det är en lärdom jag får ta och se till att jobba med då jag är här hemma.



Du draftades 2020 och var på din första camp i somras, hur har dialogen varit med Florida under den här tiden?

– Det har varit en del zoom och telefonsamtal. Vi har nu fått en finsk development coach som jag har mycket kontakt med.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

TV: Podcast med bland annat fokus på Almtunas superlöfte

– Två år till att börja med. Förväntningarna är att fortsätta utvecklas och ta steg både i det offensiva och defensiva.– Sedan tror jag att vi som lag kan göra något riktigt bra och tycker att vi visat det då vi tillexempel vann borta mot Björklöven, att vi kan slå topplagen. När vi får ihop det är vi ett otroligt bra lag.– Både personligt och lagmässigt tror jag att vi kan komma ganska långt och göra något riktigt bra.– Ja, det var lite extra roligt, avslutar Elliot Ekmark samtidigt som han spricker upp i ett leende.