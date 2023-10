ANNONS

Djurgården bryter sin tre matcher långa förlustsvit.

Hemmalaget vinner på Hovet efter att ha vänt 1-3 till 4-3 med tre mål i tredje perioden.

– Det är en imponerande vändning, jag såg inte det där komma, säger TV4:s expert Fredrik Söderström.

Djurgårdens IF och Södertälje SK är två tippade topplag i HockeyAllsvenskan som båda har inlett sina säsonger svagare än tänkt. Under lördagskvällen möttes de båda lagen i ett länsderby där båda lagen verkligen behövde vinna.

Det blev då Djurgården som fick lämna Hovet som segrare efter att ha vänt 1-3-underläge till seger 4-3 efter tre mål i den tredje perioden.

Södertälje inledde matchen bra medan Djurgården fick chansen i två powerplay men utan att få utdelning. Med fem minuter kvar att spela kunde i stället SSK ta ledningen.

Linus Videll och Filiph Engsund kom i en kontring och Videll fintade sig då fram och drog på sig bevakning från båda Djurgårdens backar. Det gjorde att Engsund blev helt fri framför mål och Videll lade då en utmärkt passning till Engsund som kunde vinkla in pucken i nät.

– Videll är jätteskicklig. Jag ser min chans att bara gå på mål, försöka ha klubban i isen och den gick in. Videll är en jäkligt skicklig spelare så det är kul att spela med honom, säger Engsund till TV4 om målet.

Djurgårdens lagkapten Marcus Krüger menade att laget hade mer i sitt spel att visa upp.

– Det är roligt, en bra period. Full fart åt båda hållen. Vi har lite att förbättra i spelet med puck men det är bra kamp där ute. Powerplay var inte så bra, spelet med puck måste vara bättre, säger Krüger i paus.

Linus Videll bakom allt för Södertälje

Bara två minuter in i den andra perioden kunde däremot Södertälje utöka till 0-2 – och återigen var Linus Videll inblandad vid en spelvändning. Den här gången spelade han fram till Viktor Liljegren som skickade upp pucken högt bakom Djurgårdsmålvakten Viktor Andrén.

Strax efteråt stod Södertälje däremot för en rejäl bjudning då laget stod för ett felaktigt byte vilket ledde till att Marcus Krüger kunde komma helt fri mot SSK-målvakten Tomas Sholl. Krüger gjorde då inga misstag utan lade in pucken för 1-2 i matchen.

Djurgården tog sedan över mer i mittperioden men i slutet skulle Södertälje återta sin tvåmålsledning. Efter att ha assisterat till de två första målen klev nu Videll själv fram som målskytt. Djurgården försökte passa bakom det egna målet men Filiph Engsund bröt passningen och pucken hoppade då in framför mål där Videll dök upp och rundade Andrén i målet innan han lade in 1-3.

– Vi har haft bra stäm i vår kedja. Jag tycker att vi ligger på dem, rör oss och gör det svårt för Djurgården när vi är inne, säger Videll i periodpausen och fortsätter:

– Första perioden är jättebra, det är precis så vi vill spela. Vi börjar också bra i andra fram till vi har ett dåligt byte till deras mål. Då blir vi lite stressade och slänger iväg puckar. Då tar Djurgården över och så vill vi inte ha det.

Videll tar vara på Djurgårdens agerande 👀 Ett mål och två assist ✅ pic.twitter.com/FrlKXfi1sD — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) October 14, 2023

Djurgården vände 1-3 till 4-3

I den tredje perioden kom Djurgården naturligtvis ut starkt i offensiven då de jagade att komma tillbaka in i matchen.

Till slut fick de också utdelning. I powerplay sköt Linus Klasen ett skott som styrdes in via Daniel Brodin för 2-3 och bara knappt två minuter senare kom också kvitteringen. Den här gången sköt Brodin ett skott och då störtade Klasen fram och petade in returen. Marcus Krüger fick assist till båda målen.

Med tre och en halv minut kvar att spela fullbordade Djurgården också sin vändning. Daniel Glad fick pucken vid blålinjen och skickade ett skott som letade sig hela vägen in bakom en skymd SSK-målvakt Tomas Sholl. Det var Glads första mål sedan han värvades till Djurgården i januari.

Djurgården gjorde då alltså tre mål på åtta minuter för att vända från 1-3 till 4-3.

Djurgården vände 1-3 till 4-3 i den tredje perioden på Hovet. pic.twitter.com/uPqRDV5oRp — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) October 14, 2023

DIF bryter därmed sin tre matcher långa förlustsvit och efter att bara ha gjort ett enda mål på de tre matcherna lossnade målskyttet mer under lördagskvällen. De klättrar då upp på niondeplats i tabellen med tio poäng samt passerar Södertälje som numera ligger elva med åtta insamlade poäng.

Djurgården – Södertälje 4–3 (0-1,1-2,3-0)

Djurgården: Marcus Krüger, Daniel Brodin, Linus Klasen, Daniel Glad.

Södertälje: Filiph Engsund, Viktor Liljegren, Linus Videll.

