Förra säsongen föll de på mållinjen.

Förstärkta med Oliver Ekman Larsson och med en skadefri trupp tror Viaplays programledare på Stanley Cup-revansch för Florida Panthers den här NHL-säsongen.

– Låt oss säga att Florida möter Edmonton i en final. Det vore väl lite kul?

I natt svensk tid inleds NHL-säsongen 2023/24. Vilken svensk spelare kommer få sitt genombrott? Är det för många svenskar som prövar lyckan i Nordamerika och misslyckas? Vem är NHL:s bästa spelare? Vem är Sveriges bästa spelare i NHL? Vilka vinner Stanley Cup?

Frågorna är såklart hur många som helst. Niklas Jihde kommer följa NHL på nära håll som programledare för Viaplays NHL-sändningar. Han minns tillbaka hur han såg på NHL som liga under uppväxten hemma i Växjö.

- Pappa var hockeyspelare. Farfar var hockeyspelare och spelade till och med i landslaget, så jag växte upp in i hockeyn. Det var med elitserien som jag formades efter med resor till Jönköping för att se HV71, säger till hockeysverige.se och Niklas Jihde och fortsätter:

- Från NHL fick jag bara höra om, Philadelphia med sin tuffa hockey och Börje Salming såklart. Sedan fastnade mitt intresse lite i Wayne Gretzky. Det fascinerade mig hur han jagade poäng på det sätt som han gjorde. Nummer 99 har alltid varit min idol.

- Efter honom följde jag ”Foppa” då han lirade. Det har alltid varit stora namnen i NHL som har skapat intresse hos mig.

Niklas Jihde. Foto: Bildbyrån

“Alla NHL-lag hade vunnit SHL ganska bekvämt”

När Niklas Jihde började följa NHL var det runt 20 lag i ligan. Idag är det 32. En utveckling som programledaren på Viaplay ser positivt på.

- Det där är intressant och jag ser bara positivt på det i och med att hockeyn utvecklats mycket och det finns så många bra spelare. Även då utanför NHL.

- Jag är mest nyfiken på det här med att NHL har 32 lag och ändå kan jag känna ”Nej, dom är bedrövliga och kan aldrig vinna”. Till exempel San José den här säsongen och var Arizona har varit.

- Med tanke på hur många bra ishockeyspelare som finns och scouter som jobbar borde alla vara väldigt bra hockeylag. Ändå skiljer det i nivåer. Det visar inte minst hur otroligt bra bästa lagen är.

- Nivån där borta… Jag skulle vilja använda ordet ”overklig” med tanke på att vi här hemma tycker att SHL-lagen är bra. Då är ändå SHL-lagen ingenting mot bästa lagen där borta.

Hur tror du exempelvis Arizona eller San José skulle klara sig i SHL?

- Jag är övertygad om att dom skulle vinna SHL även om det såklart att det är ett annat sätta att spela.

- Nu är det en hypotetisk fråga, men om vi tittar på spelarna med draftval, meriter i de här lagen så skiljer det oerhört mycket.

- Samtliga spelare i SHL skulle vilja spela i NHL. Så är verkligheten. Vi lever mycket här hemma på att forma ett lag, vinna som ett lag och hela den biten. Det gör man i hockey, men jag är övertygad om att alla NHL-lag hade vunnit SHL ganska bekvämt.

Om vi blickar tillbaka på senaste säsongen, vad stack ut mest i dina ögon?

- Ganska mycket. Förväntningarna jag hade var om det var dags för ett lag från Kanada att vinna. Det har varit den eviga frågan sedan jag började jobba med det här. När ska det hända? Det har inte hänt sedan 1993 när Montréal vann.

- Jag trodde mycket på Edmonton där (Connor) McDavid öste in poäng på det sätt han gjorde. Sedan handlar det mycket om det individuella. Ligan har anpassats så stora stjärnorna ska lysa och det har McDavid verkligen gjort. Det han skrapade ihop med 153 poäng var helt sanslöst.

- Just att man kommit tillbaka till så många spelare över 100 poäng tycker jag är det mest intressanta i NHL, att ligan gått i en offensiv riktning. Både Erik Karlsson och Elias Pettersson gjorde över 100 poäng förra säsongen. Det tycker jag stack ut.

- Givetvis också hur bra Vegas var i slutspelet. Att det var Vegas mot Florida i final var kanske inte den match man önskar sig i en TV-studio för att få ett jätteintresse här hemma, men jäklar vad bra Vegas var i den finalserien. Det är också något jag kommer komma ihåg.

Erik Karlsson. Foto: Bildbyrån

Tror på talangen: “Kan hända rätt mycket där nu”

När hockeysverige.se pratade med Mats Thelin under förra säsongen hade han svårt att se något annat än att hans Boston skulle vinna Stanley Cup med tanke på hur bra laget var i grundserien, men det blev en snabb sorti i slutspelet.

- När man öser på så i grundserien, en lång säsong med 82 matcher och klara så tidigt, låg det lite i luften att något skulle hända när det väl skulle bli slutspel. Det kan inte vara så att ett lag skrinnar igenom en hel NHL-säsong och sedan göra samma sak i ett Stanley Cup-slutspel.

- Klart att jag var förvånad då Boston åkte direkt, men ändå inte superöverraskad eftersom andra lagen som tog sig till slutspel också var väldigt bra.

- I grundserien har vi inte sett ett så bra lag som Boston på många år och kommer antagligen inte får göra det på länge heller. Det känns dessutom som hela laget har nedmonterats nu, men jag håller helt klart med Thelin.

Vilka svenska spelare tror du kan få sina genombrott kommande säsong?

- Det låter kanske konstigt om jag säger Elias Pettersson. Han är ändå en stjärna där borta, men kanske inte har den här superstjärnastatusen ännu. Dessutom är han bara 24 år. Jag ser att han kan vara en av spelarna som är där uppe och bråkar men Connor McDavid, Leon Draisaitl och David Pastrnak i den absoluta toppen. Så bra är han. Jag väntar på ännu ett genombrott för Elias Pettersson.

- Rasmus Dahlin, som nu är 23 år, är också på väg in på den absoluta stjärnhimlen där borta. Rätt målmedveten. Jag och Erik Granqvist hade förmånen att ha honom i NHL-studion. Vi samtalade en hel kväll och jag blev oerhört imponerad av honom. Han spelar inte bara för att tycker det är kul och häftigt att vara i NHL. Han vill bli bäst och lägger ner så mycket resurser på det, skillstränare, fystränare och hela den biten. Där förväntar jag mig jättemycket.

- Jag måste nämna Lucas Raymond också. Det kan hända rätt mycket där nu då han har vuxit in i NHL-kostymen på allvar. Det känns som han kommer vara där uppe och axla en stjärnstatus under många, många år.

Rasmus Dahlin. Foto: Bildbyrån

“Det är för många svenskar i AHL”

Är det för många killar som åker över för tidigt och sedan får vända hem med svansen mellan benen?

- Att säga svansen mellan benen tycker jag är för hårt att säga. Jag förstår killarna som blir draftade och får uppbackning av NHL-organisationerna, att man åker över och testar.

- Du har helt rätt, att det är för många. Jag tror att det var 95 svenska spelare i NHL förra säsongen. Det är galet med tanke på vilket lite land Sverige är. Nu älskar vi hockey här, men ändå.

- Jag är lite inne på det som Håkan Södergren sagt, att exempelvis en spelare som Leo Carlsson ska komma hem och spela med Örebro den här säsongen. Ta en stor plats där, spela ett tufft slutspel och sedan vara redo för NHL på ett annat sätt.

- Jag tycker att man ser det även på Alexander Holtz och dom här unga killarna eller Lias Andersson som har försökt under så många år där borta. Han (Andersson) har gått från kapten i Juniorlandslaget till att inte riktigt ta den där platsen i NHL. Det visar hur svårt det är. Jag tror inte att det är fel att vänta några år men, som sagt var, jag förstår killarna att dom vill slå sig in så tidigt som möjligt.

- Samtidigt, varför ska det lyckas för Connor Bedard, men inte Leo Carlsson? Det är en fråga man kan ställa sig. Jag gissar på att båda har tränat lika mycket hockey under sin uppväxt och har samma inställning.

- Jag tycker ändå det är för många svenskar i AHL. Visst lär dom sig säkert något av det, men jag tror att många skulle må bra av att stanna hemma i SHL eller Hockeyallsvenskan i stället.

Erik Karlsson, Victor Hedman, Jakob Silfverberg, Nicklas Bäckström… Vad tror du det här äldre etablerade gänget betyder för alla unga svenska killar som kommer över och ska slåss om en NHL-plats?

- Att man har en äldre lagkamrat som är av samma nationalitet tror jag är superviktigt. Det är bara att gå tillbaka till Detroit och hur det var där. Hur skolade svenska spelarna blev av Nicklas Lidström, Bland annat gick Henrik Zetterberg den vägen.

- Jag tror man behöver ha ”veteraner”, som dom ändå är, i varje lag. (Mika) Zibanejad, William Nylander har varit där under många år, Filip Forsberg, Elias Lindholm med flera. Dom börjar ändå bli rutinerade spelare och kan bidra med en hel del saker till unga spelarna och vet hur resan är för att ta en plats i NHL.

- Det har förändrats jättemycket och konkurrensen är så mycket skarpare nu än vad den var för 20-30 år sedan. Det går knappt att jämföra. Det finns jättemånga förebilder där borta som exempelvis Victor Hedman, Erik Karlsson och inte minst Nicklas Bäckström.

- Det är en härlig mix av spelare. Nu är Erik Karlsson en superstjärna, men man saknar ändå tiden när (Nicklas) Lidström, (Mats) Sundin, (Peter) Forsberg, (Daniel) Alfredsson var uppe bland topp tio och slogs hela tiden. Där är vi inte riktigt nu även om vi har väldigt bra spelare i NHL som är på gränsen till att vara superstjärnor.

"Alltid varit något speciellt med Filip"

Vilka övriga spelare ser du som extra intressanta inför kommande säsongen?

- Jag måste nämna en spelare som Connor Bedard, att följa vad som kommer hända för honom den här säsongen. Som jag var inne på tidigare med Gretzky och spelare som kom där efter då ligan lyfte fram (Sidney) Crosby, (Connor) McDavid…

- Ligan är väldigt bra på att sätta dom här lirarna i förarsätet, men dom levererar också. Jag skulle bli väldigt förvånad om inte Connor Bedard kommer göra samma resa. Att det kommer gå ganska snabbt för honom och bli en spelare som är topp 30 i poängligan redan första säsongen.

- Sedan kommer det många nya. Jag tycker ”Florida-Tkachuk” (Matthew Tkachuk) är en intressant injektion. Han spelar med hjärtat samtidigt som han är en grymt bra hockeyspelare också. Det är även lite sådant som behövs och inte bara killarna som gör ”Youtube-mål”. Det behövs den tuffa spelstilen och lite kaxiga spelarna för att skapa rubriker.

Connor McDavid och Connor Bedard. Foto: Bildbyrån

Vem är i dina ögon NHL:s bästa spelare just nu?

- Jag vet egentligen inte hur man kan vara bättre än Connor McDavid? Det känns som han spelar på en egen nivå. Det är inte bara så att han gör mål utan han gör lika mycket assist. Han är den optimala hockeyspelaren, helt klart.

Och bästa svenska?

- Om jag tittar på förra säsongen så tycker jag Erik Karlsson var bäst. Han spelade då i ett rätt svagt lag. Att få se honom i ett powerplay tillsammans med Sidney Crosby och Jevgenij Malkin och Jake Guentzel kommer bli något alldeles extra.

- Sedan tycker jag även att Mika (Zibanejad) ska ha mycket beröm. Dessutom smyger Elias Pettersson där bakom liksom Jesper Bratt.

- Bratt är en väldigt spännande kille som är underskattat här hemma. Det finns ingen bättre tränad i hela NHL. Får han bara vara skadefri kommer han ösa in poäng i ett bra Devils.

- Sedan har jag en personlig favorit i Filip Forsberg med tanke att jag fick följa honom när han kom upp till Hockeyallsvenskan. Sedan dess har det alltid varit något speciellt med Filip efter att jag fått göra Junior-VM med honom och hela den biten. Jag hoppas av hela mitt hjärta att han får en skadefri säsong för då är han av samma kaliber som William Nylander och inte heller långt efter Elias Pettersson och Mika Zibanejad. Filip är kanske den mest utpräglade målskytten vi har där borta.

Filip Forsberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vilka lag ser vi i Stanley Cup-final?

- Jag har sagt att Florida vinner den här säsongen. Florida hade lite oflyt att vara så skadedrabbade i finalen mot Vegas. Jag tycker det är väldigt smart att dom nu tagit in Oliver (Ekman Larsson) också. Vi här hemma vet hur bra han är. Nu dessutom revanschsugen, så jag tror Florida blir livsfarliga. Låt oss säga att Florida möter Edmonton i en final. Det vore väl lite kul?

“Folk här hemma är lite rädda för NHL”

Hur ser Viaplays team ut som ska bevaka NHL-hockeyn under säsongen?

- Vi har hållit hårt i våra pjäser. Inga trejder eller något, skrattar Niklas Jihde och fortsätter:

- Vi är väldigt glada att få behålla samtliga och att alla tycker det är kul att jobba med NHL. På expertsidan är det ”Notan” (Mattias Norström), Jacob Josefson, Erik Granqvist, Håkan Södergren är inne på sin näst sista säsong som expert och han blir bara bättre och bättre, och sedan har vi Valentina (Lizana).

- Valentina och Jacob har inte varit med jättelänge på NHL. Det känns uppfriskande att vi fått in lite nytt där också. Jacob som dessutom nyligen kommer från ligan.

- Sedan har vi Jonathan Lindqvist som är reporter och kommentator med örat mot rälsen för att känna pulsen på spelarna och hela den biten. Vi har Tobias Dahlberg som är en relativt ny kommentator och stjärnskott. Såklart också “altmeister” Nicklas Holmgren. Sedan får jag sitta med i det här gänget.

- Jag har gjort några år med NHL nu. Från början var jag livrädd för NHL-världen efter att ha gjort Hockeyallsvenskan och VM. Nu har jag börjat komma i kostymen så det blir ytterligare en säsong, vilket jag är stolt över.

- Vi vill bredda NHL-intresset. Folk här hemma är lite rädda för NHL. Man följer sitt lag i SHL eller Hockeyallsvenskan. Sedan sneglar man lite på NHL och resultaten där. Vi vill ta ett större grepp om det, få dit SHL och Hockeyallsvenskans tittare för att dom verkligen ska få lära känna NHL. Det tror vi att vi gör bäst med ett magasin på söndagar som ramar in veckans match, vilket vi har på söndagskvällarna. Vid något tillfälle kan det bli lördag i stället. Där får du det bästa som hänt under veckan, men även diskussioner kring allt som hänt inom hockeyvärlden, avslutar Niklas Jihde.

