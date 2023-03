Boston Bruins nådde inatt den mäktiga milstolpen 100 poäng - och blev dessutom snabbast dit någonsin. Första svensk i tröjan var Mats Thelin, som nu ger sin syn på denna säsongs succé.

– Dom håller på att bygga ett mästarlag, säger förre Boston-backen.

Boston har imponerat stort i NHL under säsongen. Bara åtta förluster efter full tid på 61 matcher. Just nu är man ligans bästa lag hela 15 poäng bättre än tvåan Carolina. Mats Thelin var första svensk att spela för Bruins. Han var i klubben mellan 1984 och 1987. Han är inte speciellt förvånad över att laget gått så pass bra den här säsongen.



– För varje säsong har Bostons prestation gått uppåt och dom håller på att bygga ett mästarlag, säger förre Boston-backen och fortsätter:

– Om ni kollar på killarna som är ledande i laget så är det inga ungdomar längre. Jag tänker på (Patrice) Bergeron, (David) Pastrnak och dom här killarna som börjar komma upp i åren, även om just Pastrnak såklart inte är så jättegammal ännu.

– Alla lag i NHL går i cykler. Man är bra under några år. Sedan börjar dom som håller i lagen bli äldre. Samtidigt har Boston senaste åren byggt laget, legat i toppen och gjort det bra.

Hampus Lindholm. Foto: Bildbyrån.

En spelare som imponerat på Mats Thelin är svenska backen Hampus Lindholm – Han har varit jättebra. Dessutom har Boston ( Charlie) McAvoy , så man har två grymma backar. Sedan är dom övriga bra NHL-backar.– Hampus har kommit in med ett bra spel, vilket kanske behövdes i både fem mot fem och i powerplay. Framför allt har Boston just ett grymt powerplay.

Ser du det som lite av nyckeln till lagets fina säsong?

– Ja, definitivt. Plus att dom har Pastrnak och Bergeron. Det är bara kolla hur många mål dom gör (43 respektive 22). Det är nästan alltid dom som gör det för Boston. Dessutom har Boston (Linus) Ullmark och (Jeremy) Swayman i målet som båda har imponerat.

Överraskas inte av Ullmarks succé

Är du överraskad över Linus Ullmarks succésäsong?

– Egentligen inte. Han har varit bra under många år, men inte fått fullt förtroende. Dessutom har han spelat med ett skit-lag som Buffalo. Klart att det då kan bli jobbigt.

– Det kanske också är anledningen till att han är så bra, att han fått vara där och härdats lite. Nu kom han till ett riktigt bra lag där försvaret fungerar.

Linus Ullmark och Jeremy Swayman. Foto: Bildbyrån.

Boston är kända för sin breda offensiv, vilket Mats Thelin tror betyder mycket för lagets fina siffror när det gäller målskyttet. Så här långt har Boston gjort 233 mål. Bara Edmonton är bättre med 237 mål.– Andra lagens chans ligger i att försöka neutralisera förstalinan. I vissa matcher gör inte den linan någonting, men då är det andra som tar över, så Boston lever inte bara på en lina utan dom andra kan också producera. Däremot är förstalinan i en klass för sig samtidigt som dom andra tre är bra NHL-linor.– Har man fyra bra linor varav en är outstanding då ligger man i topp. Det är bara titta på hur många matcher Boston förlorat. Jag tror att det är åtta matcher på hela säsongen, vilket är helt galet. Plus att man, som sagt var, har riktigt bra målvakter.

Ny coach inför säsongen, efter Bruce Cassidy, blev Jim Montgomery.

– Han kom till ett färdigt lag. Sedan behövdes det bara lite justeringar för att ta laget ett snäpp upp.

Boston är en idrottsstad, du som bott där under tre år vad tror du Bruins framgångar betyder för staden?

– Jättemycket. Det är, som du säger, en idrottsstad och har topplag i flera stora sporter. När jag var där var inte hockeyn störst utan det var basketen och basebollen.

– Sedan har fotbollen kommit upp och är grymma dom också, så jag tror fortfarande hockeyn är nummer fyra i stan.



Blev man som hockeyspelare igenkänd då man gick på stan?

– Boston är inte jättestort så folk känner till alla som idrottar i de här sporterna. Det går inte att jämföra med som andra stora städerna, så visst känner folk igen spelarna i laget.

Mats Thelin i Boston. Foto: Arkiv.

“De kan vinna - vet inte vilket lag som ska ta Boston"

Hur långt kan det här laget räcka den här säsongen?

– Jag tror Boston kan vinna Stanley Cup. Om laget fortsätter som dom gjort och dessutom höjer sig ett snäpp till då det är slutspel, vilket oftast händer, vet jag inte vilket lag som ska ta Boston.

TV: Boston tog nionde raka – snabbast någonsin till 100 poäng

– Nu tog Boston en i går, Tyler Bertuzzi från Detroit. Han är en spelartyp som behövs i ett slutspel. Dom har redan ett grymt lag så jag vet inte vad dom ska fylla på mer eller om dom ens behöver göra det. Det skulle vara en tredjemålvakt om någon av dom andra två blev skadade.– Om vi jämför med andra lagen är tillexempel Tampa inte alls på samma nivå den här säsongen. Dom har gått över den där pucken där bärande spelarna börjar bli lite äldre, vilket syns.– Jag vet annars inte vilket lag som ska kunna utmana Boston. Kanske Toronto eller Edmonton som kanske kan sprattla till och äntligen göra något bra, avslutar Mats Thelin.