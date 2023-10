ANNONS

Leo Carlsson ser inte ut att bli ensam svensk NHL-debutant under premiäromgången. Även den tidigare HV71-backen Emil Andrae går mot NHL-debut, då han tagit plats i Philadelphia Flyers premiärlag.

Via sin hemsida meddelar Philadelphia Flyers vilka 23 spelare som tar plats i NHL-lagets trupp när säsongen nu ska till att dra igång. Förutom målvakterna Samuel Ersson och Felix Sandström, som båda spelade NHL-hockey med Flyers förra säsongen, tar den tidigare HV71-backen Emil Andrae en plats på NHL-klubbens blålinje.

Andrae är en av sju backar i truppen, sedan Flyers under måndagskvällen placerat finske backen Rasmus Ristolainen på klubbens skadelista.

Kan NHL-debutera under natten till fredag

Tillsammans med Leo Carlsson är Emil Andrae de två svenska spelare som ser ut att få göra sina NHL-debuter under premiäromgången. Carlsson, som knep en forwardsplats i Anaheim Ducks, kan göra sin NHL-debut under natten till söndag, svensk tid, mot Vegas Golden Knights medan Andrae kan göra sin debut mot Columbus Blue Jackets under natten till fredag, svensk tid.

Andrae draftades av Philadelphia Flyers i andrarundan 2020 och skrev i våras på sitt första NHL-kontrakt med klubben. 21-åringen, som tog plats i JVM:s All-Star-lag i sommarturneringen i Edmonton förra året, noterades för 26 poäng (6+20) på 51 matcher i SHL med HV71 förra säsongen.

