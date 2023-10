Flera svenska talanger gallras bort – får inleda säsongen i AHL

Montréal och Toronto spikar sina trupper inför NHL-premiären.

Då skickas flera svenska talanger ner till farmarligan.

NHL-klubbarna håller just nu på att spika sina trupper inför NHL-premiären som spelas natten mellan tisdag och onsdag.

Ett av lagen som nu har gjort sina sista truppändringar är Montréal Canadiens och de behåller då inte en enda svensk i NHL-laget. Tidigare har laget satt upp både Lias Andersson och Gustav Lindström på waivers.

Nu står det också klart att Montréal skickar ner både Emil Heineman och Mattias Norlinder som två av de sista spelarna som bedöms vara precis utanför NHL-truppen.

Les Canadiens ont cédé Emil Heineman et Mattias Norlinder au Rocket de Laval.



The Canadiens have loaned Emil Heineman and Mattias Norlinder to the Laval Rocket.#GoHabsGo