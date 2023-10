ANNONS

Anaheim Ducks svenskar klev fram flera gånger om i natt.

Till slut var det Robert Hägg som blev den stora hjälten - med 16 sekunder kvar.

Nattens försäsongsmöte mellan Arizona Coyotes och Anaheim Ducks fick en rafflande avslutning. Med knappa minuten kvar kom 4–4 innan svenske Robert Hägg kort därefter stod för avgörande 5–4 - med bara några få sekunder kvar att spela.

Målet var Häggs andra poäng i matchen och assisterades bland annat av Jakob Silfverberg.

Tidigare i mötet noterades även Leo Carlsson för en assist, sin första poäng under försäsongen. Detta efter att ha legat bakom 3–2-målet sent i första perioden av mötet.

🚨 Strome X 2 🚨



Leo with the apple 🍎 #FlyTogether pic.twitter.com/3svtOR7lA6 — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) October 1, 2023

*****

På annat håll under nattens fyra matcher säkrade även Colorado Avalanche en sen seger mot Dallas Stars. Nils Lundkvist hade klivit fram för de sistnämnda sent under ordinarie tid med ett hårt skott från sin backposition, men under övertiden var det istället en av Colorados svenskar som avgjorde.

Knappa fem minuter in i förlängningen plockade Oskar Olausson upp en droppad puck och placerade säkert in 4–3 på egen hand för att bli stor hjälte.

Även Fredrik Olofsson fick göra ett mål för Colorado tidigare i matchen.

Se höjdpunkter i spelaren ovan.