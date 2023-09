ANNONS

Hon prisades som SDHL:s bästa spelare och snittade nästan två poäng per match under sina år i Brynäs. Nu ska Kateřina Mrázová spela för Färjestad - i andradivisionen.

– Jag tror att det är många som ser upp till henne, säger sportchefen Emma Murén.

– Jag tog ett beslut och är idag väldigt glad att jag kom hit, säger Mrázová själv.

KARLSTAD (Hockeysverige.se)



Färjestad BK har lyckats landa en världsspelare till NDHL: Kateřina Mrázová. Nu gäller visserligen hennes närvaro under en kortare period eftersom hon ska spela i nystartade PWHL för Ottawa efter jul och nyår.

Trots den korta tiden i Sverige kommer hon såklart bli en attraktion för ligans publik och en viktig person för övriga i laget.

– Hon var här på campen som ”skillstränare” under sommaren. Efter det visste hon hur Karlstad ser ut och föreningen jobbar. Sedan vet jag att hon pratade med några SDHL-klubbar också, men till slut fick vi henne hit och jag är glad för det, berättar Färjestads sportchef, tillika spelare, Emma Murén för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag vill att hon framför allt ska tillföra hennes smartnes. Hon är en skicklig spelare, men det är inte bara på isen hon är viktig för oss utan även mycket utanför. Hur man ska bete sig som en bra spelare. Vi har mycket att lära av henne.



Vad tror du det betyder moraliskt för laget att få ha henne i laget?

– Som jag sa har vi mycket att lära av henne. Ibland står hela laget och bara gapar då hon håller på med sina grejer, säger Murén med ett leende och fortsätter:

– Jag tror att det är många som ser upp till henne och tar in samtidigt som hon är duktig på att ge feedback till spelarna och även tränarna. Det känns jättekul att hon är här.

Påverkade er vänskap från Brynäs att hon tackade ja till Färjestad?

– Vi spelade tillsammans under tre år så vi känner varandra väl, så det tror jag.

Katerina Mrázova: “Alla tyckte mina föräldrar var crazy”

Kateřina Mrázová växte upp i Prag och en av hennes förebilder då var storebror Tomas Mraz.

– Tomas spelade hockey, men gör inte så längre utan jobbar och har en familj med två barn, berättar Mrázová och fortsätter:

– Han var viktig för mig som hockeyspelare och min förebild då jag växte upp. Jag har alltid sett upp till honom. Han utmanade mig mycket, vilket jag tror har hjälpt mig att bli bättre varje dag. Jag har försökt att hela tiden bli bättre än honom och vinna varje gång vi spelat mot varandra. Jag måste säga att han aldrig lät mig vinna, skrattar Kateřina Mrázová.

– Det tror jag bara var något bra och, som jag sa, såg jag upp till honom och är en av anledningarna till att har fortsatt spelat hockey.



Hur stort var ”womens hockey” i Tjeckien då du växte upp?

– Inte stort alls. Det var inte många tjejer som spelade hockey när jag började. Alla runtomkring tyckte mina föräldrar var ”crazy” som ställde mig på isen med en hockeyklubba.

– Mina föräldrar sa att jag i alla fall kunde få prova, men att jag antagligen ändå inte skulle fortsätta spela. Men jag ville göra som min äldre bror gjorde och har sedan jag var riktigt liten fortsatt spela.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Inledningsvis visste inte tjeckiska världsstjärnan att det även fanns hockeylag för tjejer.

– Det måste varit då jag var runt tolv år jag första gången hörde om det. Jag spelade med killar och var i väg och spelade i en annan stad. Där var det en coach som såg mig spela. Han frågade om jag även ville spela med tjejer.

– ”Va, finns det damlag också?” Innan hade jag inte vetat om det, men jag sa att jag kunde prova. Jag åkte på några träningar med tjejerna, men fortsatte spela med killarna, vilket var min prioritet nummer ett. När jag sedan fick tid över spelade jag även med ”womens team”.



Saknar du att spela med killarna?

– Ja. Det är lite skillnad, men jag gillade det.

Hyllar kemin med Lara Stalder

– Jag gillar det. Jag tror att det kommer hjälpa matcherna att bli mer sevärda. När vi inte fick använda kroppen var vi tvungna att försöka ta pucken med klubban. Då blev det också mer tripping, slashing och så vidare.– Tacklingar gör matcherna bättre och jag gilladrdet sedan jag spelade med killarna, så jag tycker det är bra.

Kateřina Mrázová var 19 år då hon lämnade Tjeckien första gången för att åka över till USA och spela med Boston Blades och Boston Shamrocks.

– Det var kul. Jag hade alltid velat lära mig engelska och spela hockey på den högsta nivån. Jag kom till CWHL. Det var en annorlunda väg en vad andra tjejer tog. Samtidigt lite mer utmanande.

– Jag behövde inte ändra någonting eftersom jag fick spela med och mot några av bästa spelarna i världen. Dessutom fick jag lära mig engelska bra innan jag kom in på college.



På University of Minnesota-Duluth spelade Mrázová bland annat med Linnea Hedin, Michelle Löwenhielm, Maria Lindh och Lara Stalder.

– I Minnesota var det många internationella spelare. Det var också därför jag valde det programmet och med ledarna som fanns där. Jag gillade den tiden.

– Det är lite skillnad på hockeyn i USA jämfört med den europeiska. Jag är väldigt glad att jag valde UMD. Det var många som hjälpte mig att komma dit, vilket jag uppskattar och är väldigt glad för. Jag lärde känna så många bra människor och bra hockeyspelare där så det blev en fantastisk upplevelse för mig.



Efter fem säsonger på University of Minnesota-Duluth och en i NWHL för Connecticut Whale valde tjeckiska landslagsspelaren 2019 spel för Brynäs.

– Efter mina år på college spelade jag professionellt en säsong för Connecticut eftersom jag ville stanna i USA och spela på den högsta nivån. Det här var samtidigt som flera landslagsspelare från USA och Kanada lämnade ligan, men också då man började bygga något riktigt bra, vilket vi nu kan se har hänt.

– Jag supportade givetvis det, men ville samtidigt fortsätta spela på den högsta nivån. Det var därför jag valde Brynäs. Jag hade hört mycket bra om Sverige och det var en av anledningarna att jag ville komma hit.

Mrázová och Stalder. Foto: Bildbyrån.

I Brynäs fick Kateřina Mrázová ånyo spela tillsammans med kompisen från "UMD”: Lara Stalder – Jag pratade mycket med Lara innan jag kom till Sverige. Hon berättade att det hände mycket i Brynäs– Vi spelade inte mycket tillsammans på ”UMD”. Coacherna där provade att spela oss tillsammans, men jag tror inte att dom gillade att vi passade så mycket. Alltså spela europeiskt, säger 30-årigen med ett skratt och fortsätter:– När jag kom till Brynäs fick vi till slut chansen att spela tillsammans. Jag måste säga att den kemin jag hade med henne har jag aldrig haft med någon annan. Vi hade något speciellt och kunde förutse hur den andra tänkte spela. Det var tre fantastiska säsonger med henne och jag uppskattar att jag fick den chansen. Det blev en väldigt bra tid för mig i Brynäs.

Trots tre säsonger i Brynäs och två finaler blev det aldrig något SM-guld för Guldhjälmvinnare från 2021.

– Nej, så blev det inte och givetvis är målet varje säsong att vinna guldet. Det har alltid fattats lite, men det är så idrott är.

– Det finns bara ett sätt att se på det, att lära sig av det, ta till sig upplevelsen, förbereda sig inför för nästa säsong och fortsätta därifrån. Även om vi inte vann guldet uppskattar varje minut jag spelade med Brynäs.

Blir en del av nya superligan

Från och med 2024 kommer Kateřina Mrázová spela i PWHL för Ottawa. En liga som endast kommer innehålla sex lag.

– Sex lag är inte så mycket. Det är väldigt många bra hockeyspelare i ligan så jag tror att nivån kommer bli väldigt hög.

– Jag hoppas det i framtiden kommer bli fler lag. Det är så många bra spelare som skulle kunna spela i den här ligan, men från början tror jag att sex lag blir väldigt bra. Du måste få en ”fan-base” för damhockeyn. Jag hoppas vi får supporten och att fansen gillar den så vi kan bli den bästa ligan i världen. Jag ser fram emot att spela med och mot bästa spelarna.

Från draften. Foto: Privat.

Hur upplevde du att vara på draften för PWHL?

– Det var en häftig upplevelse. Jag var i Sverige och fick ett e-mail att vi var välkomna över och vara med på den.

– Jag och två andra tjejer från Tjeckien bestämde oss för att åka. Vi visste inte vad som skulle hända där utan vi vill åka över dit för att se hur det var, njuta av ögonblicket och se spelare bli draftade. Det var något speciellt.

– Hockeyvärlden är liten och jag blev glad för spelarna som blev draftade. När mina vänner blev draftade blev jag så glad att vi fick uppleva det här tillfället tillsammans. Vi sa till varandra att det är en av våra största upplevelser att få vara där.



Var det en speciell känsla då du fick höra att Ottawa valde att drafta dig?

– Ja, så var det, säger Kateřina Mrázová samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende.

– En del spelare visste såklart att dom skulle bli draftade, men jag visste inte om jag skulle bli det även om jag hoppades på det. När mitt namn ropades upp blev jag såklart väldigt glad. Jag kommer knappt ihåg något från då jag gick upp på scenen. Jag fick nog en blackout ett tag, skrattar Kateřina Mrázová.

– Det var ett speciellt tillfälle för mig. Jag är så glad. Det en ära att jag blev vald och ser fram emot att spela i den ligan.

Så hamnade Mrázova i Färjestad

Även svenska målvakten, Emma Söderberg , draftades och kommer spela i PWHL kommande säsong. Lina Ljungblom valdes också, men kommer inte ansluta redan den här säsongen.– Jag blev glad då jag såg att Emma draftades. Jag kände henne lite sedan tidigare, men inte så jätteväl. Samtidigt är hockeyvärlden liten och vi har gått på samma program på ”UMD”.– Hon är inte bara en bra målvakt utan jag tycket även att hon är en bra person. Vi pratade lite med varandra där och hon berättade att hon också njöt av stunden.

Innan Kateřina Mrázová ska resan över till Ottawa blir det alltså spel med Färjestad under hösten.

– Jag var här i somras och jobbade på deras camp. Det var så jag kom hit första gången. Alla frågade vad jag skulle göra, men jag visste vad eftersom jag inte visste om jag kunde sajna för något annat lag innan draften och ändå få spela i den ligan.

– Vi fick lite senare besked om att det skulle gå bra, så när jag var här skojade vi lite om att jag skulle spela här. Samtidigt såg jag vilket bra jobb Färjestad gör och att det är en väldigt professionell klubb och organisation.

– Jag såg också vilken storsatsning klubben gör på damhockeyn och hur seriöst dom tar det. Jag tog ett beslut och är idag väldigt glad att jag kom hit eftersom jag vet hur man arbetar här och allt är runtomkring.

– När jag kom hit visste jag inte vad som skulle hända på draften, men jag är glad att få komma hit och förbereda mig med några matcher för att sedan åka över dit.



Du har spelat för Brynäs i SDHL, hur ser du på nivån i Färjestad som lag?

– Det gick lite långsammare i början av säsongen. Tempot blir mycket bättre för varje dag och jag tycker att Färjestad har ett väldigt bra lag. Av det jag har sett med spelarna i laget tror jag att Färjestad kommer ha en bra säsong och vara ett av lagen som har chansen att gå upp i SDHL. Jag hoppas Färjestad kan göra det.

– Inte bara på isen, utan även utanför, upplever jag att laget har något speciellt. Gruppen håller ihop och det kan hjälpa laget att gå upp.

Foto: Bildbyrån.

– Vi får se var som händer. Jag vet inte vad som kommer hända i framtiden. Om jag väljer att komma tillbaka till Sverige är Färjestad definitivt en av klubbarna jag skulle vilja spela för, avslutar Kateřina Mrázová med ett leende.