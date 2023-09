Felix Unger Sörum fortsätter att vara ett utropstecken för Carolina Hurricanes på försäsongen. I natt stod han för en ny assist när Hurricanes besegrade Florida Panthers med 4–1.

Felix Unger Sörum är nyss 18 år fyllda, men det hindrar inte Leksandstalangen från att imponera på NHL-klubben Carolina Hurricanes under försäsongen. Efter att ha noterats för en passningspoäng i försäsongsdebuten mot Tampa Bay Lightning stod Unger Sörum återigen för en assist när Hurricanes i natt besegrade Florida Panthers.

I powerplay hittade 18-åringen fram till Jesperi Kotkaniemi med en passning som skar rakt genom slottet, innan finländaren i sin tur spelade fram Stefan Noesen till öppen bur.

– Man vill inte bli för exalterad, men den passningen var grym. Han har gjort det ett par gånger och han gjorde några liknande passningar tidigare. Han har ett lugn och vet var pucken kommer att hamna, säger tränaren Rod Brind'Amour till North State Journal.

