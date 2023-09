Alex Edwards sänkte motståndarbacken Dexter Whittle med en tackling bakifrån. Nu stängs den 18-årige forwarden av i 25 matcher, meddelar juniorligan WHL.

Det var halvvägs genom helgens WHL-match mellan Everett Silvertips och Victoria Royals som Victorias 18-årige forward Alex Edwards sänkte Dexter Whittle med en tackling i ryggen.

Forwarden jagade efter en lös puck i kortsargen bakom Everetts mål, när Whittle hann först till pucken och spelade den vidare i rundeln. Efter att Whittle spelat bort pucken fullföljde Edwards med en tackling som tog så pass illa på backen att han tvingades läggas in på sjukhus efter smällen.

Nu straffas Edwards.

Via sin hemsida meddelar WHL att 18-åringen kommer att stängas av i 25 matcher till följd av tacklingen. Nyckefaktorer till den långa avstängningen är enligt WHL de allvarliga följderna som tacklingen resulterade i, samt det faktum att Edwards är att betrakta som en återfallsförbrytare då han blev avstängd vid två tillfällen under förra säsongen.

Whittle kunde lämna sjukhuset under helgen, men är alltjämt borta på obestämd tid från hockeyn.

